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Два золота и серебро – белорусские пловцы отличились в финале Кубка России

26 июля 2023 19:40
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На открытом Кубке России по плаванию, который проходит в Казани, белорусские пловцы открыли счет наградам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Два золота и серебро – белорусские пловцы отличились в финале Кубка России -1

Во второй соревновательный день наши спортсмены приняли участие в пяти финальных заплывах. Сначала Алина Змушко завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров брассом. Ее результат – 30,67. Затем Илья Шиманович поддержал золотой почин, став победителем на 100-ке брассом. Он показал лучшее время – 58,76. На дистанции 50 метров на спине Анастасия Кулешова финишировала шестой, а Анастасия Шкурдай – седьмой. На 200-метровке комплексом Иван Адамчук занял 5-е место.

Два золота и серебро – белорусские пловцы отличились в финале Кубка России -4

Смешанная эстафета 4 по 100 метров комплексом принесла белорусской сборной еще одну медаль. Наша команда в составе Анастасии Шкурдай, Ильи Шимановича, Анастасии Кулешовой и Руслана Скоморошко завоевали серебряные награды.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Илья Шиманович # Анастасия Кулешова # Иван Адамчук # Алина Змушко # Фотофакт

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