Два золота и серебро – белорусские пловцы отличились в финале Кубка России

Во второй соревновательный день наши спортсмены приняли участие в пяти финальных заплывах. Сначала Алина Змушко завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров брассом. Ее результат – 30,67. Затем Илья Шиманович поддержал золотой почин, став победителем на 100-ке брассом. Он показал лучшее время – 58,76. На дистанции 50 метров на спине Анастасия Кулешова финишировала шестой, а Анастасия Шкурдай – седьмой. На 200-метровке комплексом Иван Адамчук занял 5-е место.