«Все команды достойные». Состоялась жеребьёвка группового этапа по пляжному футболу на II Игры стран СНГ

Новости Беларуси. 26 июля состоялась жеребьевка группового этапа турнира по пляжному футболу на II Играх стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования пройдут с 6 по 9 августа на стадионе «Олимпийский» в Минске.

С 5 по 7 августа состоится отборочный раунд. В первой игре турнира встретятся команды Узбекистана и Омана. Белорусы свой стартовый матч проведут против дружины Объединенных Арабских Эмиратов. Начало встречи в 17:30. Вход на все поединки будет свободным.

Александр Баранов, директор соревнований по пляжному футболу на II Играх стран СНГ:

В нашей группе все команды достойные, все будут играть на результат. Легко не будет ни с одной командой. Что касается группы «Б», там тоже достаточно сильный состав: и сборная России, и сборная Омана. Поэтому, как я говорил, соревнования будут очень зрелищными. Во-первых, любая команда может преподнести сюрприз; во-вторых, Беларусь, как и любая другая команда, будет играть только на победу. Поэтому, безусловно, стоит задача и мы будем бороться как минимум за призера, максимум – первое место.

Также на церемонии жеребьевки был представлен официальный мяч Игр.