Пара Герасимов и Евсеев вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Астане

Белорусские теннисисты с переменным успехом выступают на турнире категории 50 в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче 1/8 финала Егору Герасимову противостоял россиянин Евгений Филиппов. К сожалению, наш теннисист уступил сопернику со счетом – 5:7, 5:7 и выбыл из дальнейшей борьбы в одиночном разряде.

А вот в парном белорус вышел в четвертьфинал. В поединке 1/8 Егор Герасимов с представителем Казахстана Денисом Евсеевым одержали победу над поляком Филиппом Пеливо и японцем Юзуки Такахаши – 6:1, 6:4.