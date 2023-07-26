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Пара Герасимов и Евсеев вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Астане

26 июля 2023 15:56
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Белорусские теннисисты с переменным успехом выступают на турнире категории 50 в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пара Герасимов и Евсеев вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Астане-1

В матче 1/8 финала Егору Герасимову противостоял россиянин Евгений Филиппов. К сожалению, наш теннисист уступил сопернику со счетом – 5:7, 5:7 и выбыл из дальнейшей борьбы в одиночном разряде.

Пара Герасимов и Евсеев вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Астане-4

А вот в парном белорус вышел в четвертьфинал. В поединке 1/8 Егор Герасимов с представителем Казахстана Денисом Евсеевым одержали победу над поляком Филиппом Пеливо и японцем Юзуки Такахаши – 6:1, 6:4.

Пара Герасимов и Евсеев вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Астане-7

Белорусский дуэт Александр Згировский и Александр Леоненко на этой стадии розыгрыша потерпели поражение от второй сеяной пары, зимбабвийско-новозеландского тандема Лок/Стэтхем со счетом – 5:7, 4:6.

# Теннис # Егор Герасимов # Александр Згировский # Фотофакт

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