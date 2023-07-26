По версии следствия, Джо Льюис помогал своему ближнему кругу зарабатывать на фондовом рынке США. Британскому миллиардеру грозит до 25 лет тюрьмы. Власти США заявили, что проживающий на Багамах бизнесмен злоупотреблял знакомством с членами советов директоров ряда компаний. Против Льюиса выдвинуты обвинения в организации схемы для торговли инсайдерской информацией. В связи с предстоящей тяжбой владелец «Тоттенхэма» может столкнуться с необходимостью продать клуб. По правилам Английской Премьер-лиги, лицо с судимостью не может иметь долю в команде элитного дивизиона.