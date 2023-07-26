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Владелец «Тоттенхэма» может столкнуться с необходимостью продать клуб

26 июля 2023 16:18
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Владельца клуба Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владелец «Тоттенхэма» может столкнуться с необходимостью продать клуб-1

По версии следствия, Джо Льюис помогал своему ближнему кругу зарабатывать на фондовом рынке США. Британскому миллиардеру грозит до 25 лет тюрьмы. Власти США заявили, что проживающий на Багамах бизнесмен злоупотреблял знакомством с членами советов директоров ряда компаний. Против Льюиса выдвинуты обвинения в организации схемы для торговли инсайдерской информацией. В связи с предстоящей тяжбой владелец «Тоттенхэма» может столкнуться с необходимостью продать клуб. По правилам Английской Премьер-лиги, лицо с судимостью не может иметь долю в команде элитного дивизиона.

# Мошенничество # Фотофакт

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