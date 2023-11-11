Белорусская U-18 завоевала Кубок Президентского спортивного клуба по хоккею

Сборная Беларуси, укомплектованная спортсменами до 18 лет, – триумфатор Кубка Президентского спортивного клуба по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заключительном поединке турнира наши парни обыграли команду России U-16.

Дуэль получилась напряженной и не очень богатой на моменты. Открыть счет удалось лишь в заключительном периоде. Поразить ворота соперников смог игрок нашего коллектива Илья Сансевич. После пропущенной шайбы россияне активизировались, но исправить ситуацию не смогли. Как итог – 1:0, Беларусь сильнее. В итоге, обыграв всех своих соперников, дружина Андрея Ращинского завоевала главный трофей.

Андрей Ращинский, главный тренер юниорской сборной Беларуси по хоккею:

Все игры получились разными – тем и интересен турнир. Возможно, в таком формате в нынешнее время, во-первых, ребята приехали из разных клубов. Для них переключиться, немного почувствовать эту атмосферу коллектива сборной. Я думаю, что наши сборные Беларуси и России однозначно заслуживают конкурировать и показывать себя на мировом уровне.

В следующий раз увидеть юниорскую сборную поклонники хоккея смогут уже в феврале. Во время следующей международной паузы наши парни примут участие в турнире, который пройдет в Казахстане.