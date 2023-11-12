Открытый Кубок по таэквондо собрал более 200 спортсменов из Беларуси и России в Минске

Открытый Кубок Беларуси по таэквондо принимает столичная «Чижовка-Арена». За медали борются более 200 атлетов из нашей страны и из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во второй состязательный день на татами вышли юниоры. На старте они смогли посмотреть на поединки именитых бойцов, в том числе олимпийских чемпионов. Теперь, вдохновившись примером старших, юные таэквондисты ведут не менее интересные бои. Белорусы допущены к участию в чемпионатах мира и квалификации на Олимпийские игры. Сегодняшний турнир – еще один шаг к главной цели: Париж-2024.

Вячеслав Бержец, председатель Белорусской федерации таэквондо:

Главный старт, который будет у нас, планируется в конце феврале – начале марта будущего года. Это отборочный квалификационный турнир к Олимпиаде. Естественно, уже сейчас все старты идут к этому мероприятию. Понятно, что еще пройдут и турниры международные, и чемпионат республики Беларусь. Но это все этапы отборочно-подготовительные. Главный старт – это квалификационный турнир к Олимпийским играм, который дает возможность завоевать право для участия в Олимпиаде. У нас, скажем, непростая задача и непростая ситуация, но мы будем делать все возможное, чтобы все-таки попасть на Олимпиаду.

Лучших на татами определяют как среди парней, так и среди девушек. Обладатели наград высшей пробы во всех весовых категориях станут известны вечером. Отметим, по итогам выступлений на турнире белорусская молодежь сможет претендовать на перевод во взрослую национальную команду.