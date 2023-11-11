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Даниэла Ждан стала чемпионкой мира по самбо в Ереване

11 ноября 2023 20:41
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Даниэла Ждан триумфально выступила на чемпионате мира по самбо в Ереване. Белорусская спортсменка стала обладательницей золотой медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Даниэла Ждан стала чемпионкой мира по самбо в Ереване-1

Она была недосягаема для остальных соперниц. За весь турнир наша чемпионка не отдала ни балла. В каждой дуэли она праздновала «сухую» викторию. 

Даниэла Ждан стала чемпионкой мира по самбо в Ереване-4

Это не единственная наша медаль за сегодня. Вице-чемпионкой мирового форума стала еще одна белоруска Анжела Жилинская. В решающей схватке она уступила россиянке Ксении Задворновой – 3:9. Тем не менее наша самбистка уверенно продвигалась по турнирной сетке и заслуженно завоевала награду.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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