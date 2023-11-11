Даниэла Ждан стала чемпионкой мира по самбо в Ереване

Даниэла Ждан триумфально выступила на чемпионате мира по самбо в Ереване. Белорусская спортсменка стала обладательницей золотой медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Даниэла Ждан триумфально выступила на чемпионате мира по самбо в Ереване. Белорусская спортсменка стала обладательницей золотой медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Она была недосягаема для остальных соперниц. За весь турнир наша чемпионка не отдала ни балла. В каждой дуэли она праздновала «сухую» викторию.
Это не единственная наша медаль за сегодня. Вице-чемпионкой мирового форума стала еще одна белоруска Анжела Жилинская. В решающей схватке она уступила россиянке Ксении Задворновой – 3:9. Тем не менее наша самбистка уверенно продвигалась по турнирной сетке и заслуженно завоевала награду.