Прямой эфир

Команда России стала вторым полуфиналистом Рождественского турнира. Подробности матчей 3-го соревновательного дня

05 января 2020 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На XVI Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента завершились очередные матчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С подробностями баталий на льду «Чижовка-Арены» расскажет наш корреспондент Ирина Петыш.

Команда России стала вторым полуфиналистом Рождественского турнира. Подробности матчей 3-го соревновательного дня-1

Ирина Петыш, корреспондент:
Уже можно подвести итоги первых встреч третьего соревновательного дня Рождественского турнира. К этому моменту уже завершились два матча.

На большой арене встретились сборная Международной федерации хоккея и команда США. Матч получился очень динамичным: постоянно менялись лидеры. В 3-м периоде команды сравняли счет – 6:6, но по итогу сильнее стала команда Международной федерации хоккея. Счет матча – 8:7.

Команда России стала вторым полуфиналистом Рождественского турнира. Подробности матчей 3-го соревновательного дня-4

На малой арене прошел еще один интересный матч: команда России уверенно обыграла команду Германии – 8:1. Белорусским болельщикам здесь было за кого поболеть: в составе российской команды много хоккеистов, которые играли за разные белорусские клубы, в том числе и за минское «Динамо».

«Выходим играть только на победу». Хоккеист команды России о матче со сборной Германии на Рождественском турнире

Таким образом, к данному часу известны уже двое полуфиналистов. Первым, напомним, стала команда Беларуси, теперь в полуфинал пробилась и команда России.

Два других полуфиналиста определятся уже вечером 5 января. Сыграют сборные ОАЭ и Балкан, а на малой арене встретятся команды Швейцарии и Финляндии.

Александр Лукашенко: те, для кого мы выходим на эту площадку – наши болельщики

Команда России стала вторым полуфиналистом Рождественского турнира. Подробности матчей 3-го соревновательного дня-7

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Ирина Петыш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Выходим играть только на победу». Хоккеист команды России о матче со сборной Германии на Рождественском турнире
05 января 2020 11:40

«Выходим играть только на победу». Хоккеист команды России о матче со сборной Германии на Рождественском турнире

Команда Президента Беларуси победила хоккеистов США и вышла в 1/2 финала Рождественского турнира в Минске
04 января 2020 18:31

Команда Президента Беларуси победила хоккеистов США и вышла в 1/2 финала Рождественского турнира в Минске

«А кто ж ещё? Конечно, мы победим». Что говорят болельщики на матче Беларусь – США на Рождественском турнире
04 января 2020 17:29

«А кто ж ещё? Конечно, мы победим». Что говорят болельщики на матче Беларусь – США на Рождественском турнире