«Довольна результатом». Саснович обыграла чемпионку US Open Эмму Радукану

Новости Беларуси. Александра Саснович обыграла чемпионку US Open Эмму Радукану и вышла в третий круг теннисного турнира категории 1000 в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем сделала это уверенно и с запасом. Такого исхода не ожидал никто. Коэффициент на «викторию» белоруски был умопомрачительным, а это значит, что шанс – призрачным. Но Саснович выдала фантастический теннис. В каждом из сетов, а их состоялось только два, наша спортсменка была на голову сильнее оппонентки. Сотая ракетка планеты играла, как 10-я – мощно и напористо. Результат не заставил себя ждать. Финальные цифры – 6:2, 6:4.

Александра Саснович, теннисистка:

Это был действительно хороший матч для меня. Я сыграла на высоком уровне. Она недавно выиграла US Open, где проиграла уже в первом раунде. Совсем небольшая разница, да? Но я выходила на корт, чтобы получить удовольствие. Я все сделала правильно и, конечно же, довольна результатом.