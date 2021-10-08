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«Работы очень много». Что изменится в белорусском хоккее с появлением нового председателя ФХБ?

08 октября 2021 19:31
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Новости Беларуси. Александр Богданович – новый председатель Федерации хоккея Беларуси. Таков главный итог внеочередной конференции, которая прошла в Минске. Кандидатуру выдвинуло БФСО «Динамо», а поддержал 41 делегат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Работы очень много». Что изменится в белорусском хоккее с появлением нового председателя ФХБ?-1

Руководить и продвигать хоккей как на республиканской, так и международной арене Богданович будет с 9 октября до 11 июля 2022-го. Такой срок обусловлен внеочередностью конференции. Проще говоря, не истекло время, на которое был избран предыдущий глава. Александр Богданович всецело поддерживает начинания своего предшественника. И планирует особое внимание обратить на внутренний чемпионат и детский спорт.  

«Работы очень много». Что изменится в белорусском хоккее с появлением нового председателя ФХБ?-4

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Я знаю, что Федерация в последние годы очень хорошо развивалась, было много реализовано медийных проектов, были реформы в детских и профессиональных лигах, поэтому я буду поддерживать тот путь, который был ею сделан. Я видел, как они дружны, видел, что они очень искренне и доброжелательно относились к своему бывшему председателю. Поэтому эту работу мы будем продолжать и будем смотреть, конечно же, какие-то новые новшества, которые будут совершенствовать наш внутренний чемпионат. Поднимать и привлекать детей в детский хоккей. Поэтому работы очень много, будем работать.  

«Работы очень много». Что изменится в белорусском хоккее с появлением нового председателя ФХБ?-7

Также на конференции был избран новый генеральный секретарь Федерации. Им стал Андрей Башко. Ранее он занимал пост спортивного директора. Отныне функционал расширен. В обязанности будет входить в том числе международное сотрудничество.

# Хоккей Беларуси # Александр Богданович # Андрей Башко

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