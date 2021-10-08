«Работы очень много». Что изменится в белорусском хоккее с появлением нового председателя ФХБ?

Руководить и продвигать хоккей как на республиканской, так и международной арене Богданович будет с 9 октября до 11 июля 2022-го. Такой срок обусловлен внеочередностью конференции. Проще говоря, не истекло время, на которое был избран предыдущий глава. Александр Богданович всецело поддерживает начинания своего предшественника. И планирует особое внимание обратить на внутренний чемпионат и детский спорт.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Я знаю, что Федерация в последние годы очень хорошо развивалась, было много реализовано медийных проектов, были реформы в детских и профессиональных лигах, поэтому я буду поддерживать тот путь, который был ею сделан. Я видел, как они дружны, видел, что они очень искренне и доброжелательно относились к своему бывшему председателю. Поэтому эту работу мы будем продолжать и будем смотреть, конечно же, какие-то новые новшества, которые будут совершенствовать наш внутренний чемпионат. Поднимать и привлекать детей в детский хоккей. Поэтому работы очень много, будем работать.