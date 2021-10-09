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«Металлург» одержал седьмую победу в ЧБ по хоккею. Они обыграли оршанский «Локомотив»

09 октября 2021 18:37
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Новости Беларуси. «Металлург» одержал седьмую кряду победу в чемпионате Беларуси по хоккею и вернулся на первое место в таблице. Таков главный итог матчей 9 октября в экстралиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Металлург» одержал седьмую победу в ЧБ по хоккею. Они обыграли оршанский «Локомотив»-1

Жлобинский клуб был сильнее оршанского «Локомотива». В первом периоде зрители увидели только одну шайбу. За хозяев отличился Андрющенко. А вот после перерыва случились три взятия ворот. Больше в атаке преуспел «Металлург» – 2:1. А заключительную 20-минутку дружины отбегали вхолостую. Финальный результат – 3:1 в пользу «сталеваров». Таким образом, они вернулись на вершину таблицы, потеснив оттуда «Юность».

# Хоккей Беларуси # Вячеслав Андрющенко # Фотофакт

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