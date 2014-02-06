Прямой эфир

Дорожко Александр

06 февраля 2014 09:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вид спорта: биатлон

Дата рождения: 19 августа 1991 года

Бронзовый призер чемпионата Европы в смешанной эстафете

2012/2013

Чемпионат Европы: индивидуальная гонка – место, спринт –  место, гонка преследования – место

2011/2012

Чемпионат мира среди юниоров: индивидуальная гонка – место, спринт – 26-ое место, гонка преследования – 18-ое место, эстафета – 11-ое место

Чемпионат Европы: индивидуальная гонка – 30-ое место, спринт – 11-ое место, гонка преследования – 18-ое место, эстафета – девятое место

2010/2011

Чемпионат мира среди юниоров: индивидуальная гонка – 18-ое место, спринт – десятое место, гонка преследования – 18-ое место, эстафета – девятое место

Чемпионат Европы: индивидуальная гонка – десятое место, спринт – 18-ое место, гонка преследования – восьмое место, смешанная эстафета – третье место

2009/2010

Чемпиона мира среди юниоров: индивидуальная гонка – 36-ое место, спринт – 21-ое место, гонка преследования – седьмое место, эстафета – пятое место

2008/2009

Чемпионат мира среди юниоров: индивидуальная гонка – 28-ое место, спринт – 14-ое место, гонка преследования – 14-ое место

Зимняя Олимпиада в Сочи: в каких видах спорта белорусам ждать наград? Смотрите видео

# Зимняя Олимпиада # Белорусские спортсмены на Олимпиаде-2014

Другие новости рубрики

Все новости
Новиков Сергей
06 февраля 2014 09:26

Новиков Сергей

Шканова Мария
06 февраля 2014 08:48

Шканова Мария

Абраменко Евгений
06 февраля 2014 08:33

Абраменко Евгений