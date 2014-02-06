Дорожко Александр

Вид спорта: биатлон
Дата рождения: 19 августа 1991 года
Бронзовый призер чемпионата Европы в смешанной эстафете
2012/2013
Чемпионат Европы: индивидуальная гонка – место, спринт – место, гонка преследования – место
2011/2012
Чемпионат мира среди юниоров: индивидуальная гонка – место, спринт – 26-ое место, гонка преследования – 18-ое место, эстафета – 11-ое место
Чемпионат Европы: индивидуальная гонка – 30-ое место, спринт – 11-ое место, гонка преследования – 18-ое место, эстафета – девятое место
2010/2011
Чемпионат мира среди юниоров: индивидуальная гонка – 18-ое место, спринт – десятое место, гонка преследования – 18-ое место, эстафета – девятое место
Чемпионат Европы: индивидуальная гонка – десятое место, спринт – 18-ое место, гонка преследования – восьмое место, смешанная эстафета – третье место
2009/2010
Чемпиона мира среди юниоров: индивидуальная гонка – 36-ое место, спринт – 21-ое место, гонка преследования – седьмое место, эстафета – пятое место
2008/2009
Чемпионат мира среди юниоров: индивидуальная гонка – 28-ое место, спринт – 14-ое место, гонка преследования – 14-ое место
Зимняя Олимпиада в Сочи: в каких видах спорта белорусам ждать наград? Смотрите видео