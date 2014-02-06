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Шканова Мария

06 февраля 2014 08:48
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Вид спорта: горнолыжный спорт

Дата рождения: 18 октября 1989 года

Баллы FIS: скоростной спуск – 524-ое место, слалом – 201-ое место, слалом-гигант – 566-ое место, супергигант – 328-ое место, суперкомбинация – 149-ое место

Спортивная карьера:

Бронзовый призер Универсиады-2013

2013/2014

Универсиада: скоростной спуск – седьмое место, слалом – 14-ое место, комбинация – третье место, слалом-гигант – 21-ое место, супергигант – 11-ое место

2012/2013

Чемпионат мира: суперкомбинация – 30-ое место

Лучший результат на этапах Кубка мира: слалом-гигант – 47-ое место

Лучший результат на этапах Кубка Европы: супергигант – 23-е место

2011/2012

Лучший результат на этапах Кубка Европы: суперкомбинация – 46-ое место

2010/2011

Чемпионат мира: слалом-гигант – 47-ое место, супергигант – 29-ое место

2009/2010

Олимпийские игры: слалом – 38-ое место, слалом-гигант – 40-ое место, супергигант – 33-е место

2008/2009

Чемпионат мира: супергигант – 31-ое место

Чемпионат мира среди юниоров: скоростной спуск – 40-ое место, супергигант – 37-ое место, слалом-гигант – 51-ое место

2006/2007

Чемпионат мира среди юниоров: слалом-гигант – 62-ое место

Универсиада: слалом-гигант – 37-ое место

2005/2006

Чемпионат мира среди юниоров: супергигант – 52-ое место

2004/2005

Европейский юношеский олимпийский фестиваль: супергигант – 29-ое место, слалом-гигант – 25-ое место

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