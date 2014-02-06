Шканова Мария

Вид спорта: горнолыжный спорт
Дата рождения: 18 октября 1989 года
Баллы FIS: скоростной спуск – 524-ое место, слалом – 201-ое место, слалом-гигант – 566-ое место, супергигант – 328-ое место, суперкомбинация – 149-ое место
Спортивная карьера:
Бронзовый призер Универсиады-2013
2013/2014
Универсиада: скоростной спуск – седьмое место, слалом – 14-ое место, комбинация – третье место, слалом-гигант – 21-ое место, супергигант – 11-ое место
2012/2013
Чемпионат мира: суперкомбинация – 30-ое место
Лучший результат на этапах Кубка мира: слалом-гигант – 47-ое место
Лучший результат на этапах Кубка Европы: супергигант – 23-е место
2011/2012
Лучший результат на этапах Кубка Европы: суперкомбинация – 46-ое место
2010/2011
Чемпионат мира: слалом-гигант – 47-ое место, супергигант – 29-ое место
2009/2010
Олимпийские игры: слалом – 38-ое место, слалом-гигант – 40-ое место, супергигант – 33-е место
2008/2009
Чемпионат мира: супергигант – 31-ое место
Чемпионат мира среди юниоров: скоростной спуск – 40-ое место, супергигант – 37-ое место, слалом-гигант – 51-ое место
2006/2007
Чемпионат мира среди юниоров: слалом-гигант – 62-ое место
Универсиада: слалом-гигант – 37-ое место
2005/2006
Чемпионат мира среди юниоров: супергигант – 52-ое место
2004/2005
Европейский юношеский олимпийский фестиваль: супергигант – 29-ое место, слалом-гигант – 25-ое место
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