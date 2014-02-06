Абраменко Евгений

Вид спорта: биатлон

Гражданство: Беларусь

Дата рождения: 26 февраля 1987

Место рождения: г. Витебск, Беларусь

Семейное положение: женат

Место жительства: Витебск, Беларусь

Рост/Вес: 181 см/80 кг

Хобби: футбол

Образование: Белорусский университет физической культуры

Спортивная карьера:

2012/2013

Чемпионат мира: спринт – 64-ое место, эстафета – 15-ое место

Общий зачет Кубка мира: 79-ое место

2011/2012

Чемпионат мира: гонка преследования – 49-ое место, эстафета – 11-ое место

Общий зачет Кубка мира: 87-ое место

Показатели стрельбы: 79%

2010/2011

Чемпионат мира: индивидуальная гонка – 26-ое место, спринт – 86-ое место, эстафета – 13-ое место

Общий зачет Кубка мира: 52-ое место

Показатели стрельбы: 82%

2009/2010

Олимпийские игры: индивидуальная гонка – 58-ое место, спринт – 49-ое место, гонка преследования – 40-ое место, эстафета – 11-ое место

Общий зачет Кубка мира: 70-ое место (лучший результат на этапах Кубка мира – 19-ое место в индивидуальной гонке)

Показатели стрельбы: 82%

2008/2009

Чемпионат мира: спринт – 85-ое место, эстафета – 19-ое место

Общий зачет Кубка мира: 107-ое место

Показатели стрельбы: 76%

2006/2007

Чемпионат мира среди юниоров: индивидуальная гонка – первое место

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