Абраменко Евгений

Вид спорта: биатлон
Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 26 февраля 1987
Место рождения: г. Витебск, Беларусь
Семейное положение: женат
Место жительства: Витебск, Беларусь
Рост/Вес: 181 см/80 кг
Хобби: футбол
Образование: Белорусский университет физической культуры
Спортивная карьера:
2012/2013
Чемпионат мира: спринт – 64-ое место, эстафета – 15-ое место
Общий зачет Кубка мира: 79-ое место
2011/2012
Чемпионат мира: гонка преследования – 49-ое место, эстафета – 11-ое место
Общий зачет Кубка мира: 87-ое место
Показатели стрельбы: 79%
2010/2011
Чемпионат мира: индивидуальная гонка – 26-ое место, спринт – 86-ое место, эстафета – 13-ое место
Общий зачет Кубка мира: 52-ое место
Показатели стрельбы: 82%
2009/2010
Олимпийские игры: индивидуальная гонка – 58-ое место, спринт – 49-ое место, гонка преследования – 40-ое место, эстафета – 11-ое место
Общий зачет Кубка мира: 70-ое место (лучший результат на этапах Кубка мира – 19-ое место в индивидуальной гонке)
Показатели стрельбы: 82%
2008/2009
Чемпионат мира: спринт – 85-ое место, эстафета – 19-ое место
Общий зачет Кубка мира: 107-ое место
Показатели стрельбы: 76%
2006/2007
Чемпионат мира среди юниоров: индивидуальная гонка – первое место
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