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Абраменко Евгений

06 февраля 2014 08:33
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Вид спорта: биатлон

Гражданство: Беларусь 
Дата рождения: 26 февраля 1987
Место рождения: г. Витебск, Беларусь
Семейное положение: женат
Место жительства: Витебск, Беларусь
Рост/Вес: 181 см/80 кг
Хобби: футбол
Образование: Белорусский университет физической культуры

Спортивная карьера:

2012/2013

Чемпионат мира: спринт – 64-ое место, эстафета – 15-ое место

Общий зачет Кубка мира: 79-ое место

2011/2012

Чемпионат мира: гонка преследования – 49-ое место, эстафета – 11-ое место

Общий зачет Кубка мира: 87-ое место

Показатели стрельбы: 79%

2010/2011

Чемпионат мира: индивидуальная гонка – 26-ое место, спринт – 86-ое место, эстафета – 13-ое место

Общий зачет Кубка мира: 52-ое место

Показатели стрельбы: 82%

2009/2010

Олимпийские игры: индивидуальная гонка – 58-ое место, спринт – 49-ое место, гонка преследования – 40-ое место, эстафета – 11-ое место

Общий зачет Кубка мира: 70-ое место (лучший результат на этапах Кубка мира – 19-ое место в индивидуальной гонке)

Показатели стрельбы: 82%

2008/2009

Чемпионат мира: спринт – 85-ое место, эстафета – 19-ое место

Общий зачет Кубка мира: 107-ое место

Показатели стрельбы: 76%

2006/2007

Чемпионат мира среди юниоров: индивидуальная гонка – первое место

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# Зимняя Олимпиада # Белорусские спортсмены на Олимпиаде-2014

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