Новиков Сергей

Вид спорта: биатлон

Дата рождения: 27 апреля 1979 года

Серебряный призер Олимпийских игр

2012/2013

Чемпионат мира: индивидуальная гонка – 16-ое место, спринт – 69-ое место, эстафета – 15-ое место

Общий зачет Кубка мира: 75-ое место

2011/2012

Чемпионат мира: индивидуальная гонка – девятое место, спринт – 23-ее место, гонка преследования – 25-ое место, масс-старт – 27-ое место, эстафета – 11-ое место

Общий зачет Кубка мира: 51-ое место

Показатели стрельбы: 82%

2010/2011

Чемпионат мира: индивидуальная гонка – 62-ое место, эстафета – 13-ое место

Общий зачет Кубка мира: 86-ое место

Показатели стрельбы: 83%

2009/2010

Олимпийские игры: индивидуальная гонка – второе место, спринт – 40-ое место, гонка преследования – 21-ое место, масс-старт – 20-ое место, эстафета – 11-ое место

Общий зачет Кубка мира: 26-ое место

Показатели стрельбы: 89%

2008/2009

Чемпионат мира: индивидуальная гонка – 25-ое место, спринт – 31-ое место, гонка преследования – 48-ое место, эстафета – 19-ое место

Общий зачет Кубка мира: 42-ое место

Показатели стрельбы: 87%

2007/2008

Чемпионат мира: индивидуальная гонка – 14-ое место, спринт – 22-ое место, гонка преследования – 26-ое место, масс-старт – 29-ое место, эстафета – восьмое место

Общий зачет Кубка мира: 52-ое место

Показатели стрельбы: 85%

2006/2007

Чемпионат мира: индивидуальная гонка – 34-ое место, спринт – 39-ое место, гонка преследования – 39-ое место, эстафета – 20-ое место

Общий зачет Кубка мира: 58-ое место

Показатели стрельбы: 88%

2005/2006

Олимпийские игры: индивидуальная гонка – 24-ое место, спринт – 30-ое место, гонка преследования – 30-ое место, эстафета – 11-ое место

Общий зачет Кубка мира: 45-ое место

Показатели стрельбы: 87%

2004/2005

Чемпионат мира: смешанная эстафета – 12-ое место, индивидуальная гонка – 22-ое место, эстафета – четвертое место

Общий зачет Кубка мира: 61-ое место

Показатели стрельбы: 87%

2003/2004

Общий зачет Кубка мира: 75-ое место

2002/2003

Общий зачет Кубка мира: 61-ое место



Самой успешной для Беларуси стала Ванкуверская Олимпиада. На ней белорусы трижды завоевывали медали. Причем, две награды на счету биатлонистов. Напомним, серебряную медаль в индивидуальной гонке на 20 километров завоевал Сергей Новиков. Как Беларусь праздновала победу биатлониста – смотрите видео.

