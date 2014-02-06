Новиков Сергей

Вид спорта: биатлон
Дата рождения: 27 апреля 1979 года
Серебряный призер Олимпийских игр
2012/2013
Чемпионат мира: индивидуальная гонка – 16-ое место, спринт – 69-ое место, эстафета – 15-ое место
Общий зачет Кубка мира: 75-ое место
2011/2012
Чемпионат мира: индивидуальная гонка – девятое место, спринт – 23-ее место, гонка преследования – 25-ое место, масс-старт – 27-ое место, эстафета – 11-ое место
Общий зачет Кубка мира: 51-ое место
Показатели стрельбы: 82%
2010/2011
Чемпионат мира: индивидуальная гонка – 62-ое место, эстафета – 13-ое место
Общий зачет Кубка мира: 86-ое место
Показатели стрельбы: 83%
2009/2010
Олимпийские игры: индивидуальная гонка – второе место, спринт – 40-ое место, гонка преследования – 21-ое место, масс-старт – 20-ое место, эстафета – 11-ое место
Общий зачет Кубка мира: 26-ое место
Показатели стрельбы: 89%
2008/2009
Чемпионат мира: индивидуальная гонка – 25-ое место, спринт – 31-ое место, гонка преследования – 48-ое место, эстафета – 19-ое место
Общий зачет Кубка мира: 42-ое место
Показатели стрельбы: 87%
2007/2008
Чемпионат мира: индивидуальная гонка – 14-ое место, спринт – 22-ое место, гонка преследования – 26-ое место, масс-старт – 29-ое место, эстафета – восьмое место
Общий зачет Кубка мира: 52-ое место
Показатели стрельбы: 85%
2006/2007
Чемпионат мира: индивидуальная гонка – 34-ое место, спринт – 39-ое место, гонка преследования – 39-ое место, эстафета – 20-ое место
Общий зачет Кубка мира: 58-ое место
Показатели стрельбы: 88%
2005/2006
Олимпийские игры: индивидуальная гонка – 24-ое место, спринт – 30-ое место, гонка преследования – 30-ое место, эстафета – 11-ое место
Общий зачет Кубка мира: 45-ое место
Показатели стрельбы: 87%
2004/2005
Чемпионат мира: смешанная эстафета – 12-ое место, индивидуальная гонка – 22-ое место, эстафета – четвертое место
Общий зачет Кубка мира: 61-ое место
Показатели стрельбы: 87%
2003/2004
Общий зачет Кубка мира: 75-ое место
2002/2003
Общий зачет Кубка мира: 61-ое место
Самой успешной для Беларуси стала Ванкуверская Олимпиада. На ней белорусы трижды завоевывали медали. Причем, две награды на счету биатлонистов. Напомним, серебряную медаль в индивидуальной гонке на 20 километров завоевал Сергей Новиков. Как Беларусь праздновала победу биатлониста – смотрите видео.