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Дорохович: «III Игры стран СНГ примет Азербайджан, город Баку»

03 августа 2023 15:55
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Новости Беларуси. Всего на II Играх стран СНГ выступят спортсмены из 22-х стран – это более 2 000 тысяч человек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Самые многочисленные команды – это Беларусь, Россия и Узбекистан, причем эти страны представлены во всех 20 видах.

Дорохович: «III Игры стран СНГ примет Азербайджан, город Баку»-1

Турнир по тяжелой атлетике пройдет в Гродно. Здесь развернется борьба среди топовых атлетов из 11 стран мира, в числе которых Венесуэла. Об этом и не только рассказали представители Министерства спорта и туризма на пресс-конференции, которая состоялась в «Медиадоме» Белорусской ассоциации гимнастики.

Дорохович: «III Игры стран СНГ примет Азербайджан, город Баку»-4

Церемония открытия мультифорума обещает быть незабываемый. Собственно, и церемония закрытия запланирована быть яркой и красочной. Там Беларусь официально передаст эстафетную палочку следующим организаторам Игр – Азербайджану.

Дорохович: «III Игры стран СНГ примет Азербайджан, город Баку»-7

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Данное решение является коллегиальным, оно принимается на заседании Совета стран СНГ путем голосования. Все единогласно поддержали Баку в проведении III Игр. Мы готовы проводить любые спортивные соревнования и с радостью будем совместно с нашими коллегами из стран СНГ обсуждать проведение различных соревнований. Но III Игры стран СНГ примет Азербайджан, город Баку. На торжественной церемонии закрытия, которая состоится 13 августа в «Минск-Арене», мы торжественно передадим эстафету и будем готовиться уже к III Играм стран СНГ.

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# Игры стран СНГ # Александр Дорохович # Фотофакт

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