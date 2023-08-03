Дорохович: «III Игры стран СНГ примет Азербайджан, город Баку»

Новости Беларуси. Всего на II Играх стран СНГ выступят спортсмены из 22-х стран – это более 2 000 тысяч человек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Самые многочисленные команды – это Беларусь, Россия и Узбекистан, причем эти страны представлены во всех 20 видах.

Турнир по тяжелой атлетике пройдет в Гродно. Здесь развернется борьба среди топовых атлетов из 11 стран мира, в числе которых Венесуэла. Об этом и не только рассказали представители Министерства спорта и туризма на пресс-конференции, которая состоялась в «Медиадоме» Белорусской ассоциации гимнастики.