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В Минске состоялась пресс-конференция в преддверии II Игр стран СНГ

03 августа 2023 14:19
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Новости Беларуси. 3 августа в медиадоме ІІ Игр стран СНГ состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему мультифоруму, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске состоялась пресс-конференция в преддверии II Игр стран СНГ-1

К проведению главного старта все готово: от спортивной инфраструктуры до комфортного приема и размещения гостей и иностранных делегаций.

В Минске состоялась пресс-конференция в преддверии II Игр стран СНГ-4

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Наши спортсмены рвутся в бой, и ажиотаж достаточно большой на торжественную церемонию открытия. Такая создана интрига. Наши спортсмены будут готовы себя показать не только на спортивных аренах, но и на торжественной церемонии открытия. Поэтому тоже хотелось бы, пользуясь случаем, у кого не получится попасть на торжественную церемонию вживую, чтобы обязательно смотрели по телевидению. Это будет яркое, незабываемое шоу. И конечно же, хотелось бы увидеть побольше зрителей.

II Игры стран СНГ стартуют уже завтра, 4 августа, сильнейших определят в 20 видах спорта.

# Игры стран СНГ # Александр Дорохович # Фотофакт

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