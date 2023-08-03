В Минске состоялась пресс-конференция в преддверии II Игр стран СНГ

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Наши спортсмены рвутся в бой, и ажиотаж достаточно большой на торжественную церемонию открытия. Такая создана интрига. Наши спортсмены будут готовы себя показать не только на спортивных аренах, но и на торжественной церемонии открытия. Поэтому тоже хотелось бы, пользуясь случаем, у кого не получится попасть на торжественную церемонию вживую, чтобы обязательно смотрели по телевидению. Это будет яркое, незабываемое шоу. И конечно же, хотелось бы увидеть побольше зрителей.

II Игры стран СНГ стартуют уже завтра, 4 августа, сильнейших определят в 20 видах спорта.