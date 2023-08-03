В Минске состоялась пресс-конференция в преддверии II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. 3 августа в медиадоме ІІ Игр стран СНГ состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему мультифоруму, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 3 августа в медиадоме ІІ Игр стран СНГ состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему мультифоруму, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
К проведению главного старта все готово: от спортивной инфраструктуры до комфортного приема и размещения гостей и иностранных делегаций.
Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Наши спортсмены рвутся в бой, и ажиотаж достаточно большой на торжественную церемонию открытия. Такая создана интрига. Наши спортсмены будут готовы себя показать не только на спортивных аренах, но и на торжественной церемонии открытия. Поэтому тоже хотелось бы, пользуясь случаем, у кого не получится попасть на торжественную церемонию вживую, чтобы обязательно смотрели по телевидению. Это будет яркое, незабываемое шоу. И конечно же, хотелось бы увидеть побольше зрителей.
II Игры стран СНГ стартуют уже завтра, 4 августа, сильнейших определят в 20 видах спорта.