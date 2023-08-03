Кладезь достопримечательностей. Чем будут удивлять участников II Игр стран СНГ В Молодечно?

Беларусь готова принимать II Игры стран СНГ, Минская область в том числе. Какие соревнования будет принимать Молодечно, насколько обновились игровые объекты, как планируют встречать болельщиков, что с инфраструктурой и какая культурная программа ожидает гостей, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Чтобы спортсмены и болельщики сумели с головой окунуться в атмосферу города и познакомиться с достопримечательностями края, разработана целая туристическая программа. Спортивные мероприятия и тренировки будут сменяться памятными событиями, которые помогут основательно познакомиться с местностью. Влада Родовская, корреспондент:

Туристические маршруты – какие они будут здесь? Что зритель может увидеть в Молодечно? Какие места 100 % нужны для посещения? Что бы вы посоветовали обязательно посетить?

Роман Кузнецов, начальник отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома:

Сегодня в Молодечненском районе имеется 11 санаторно-курортных развлекательных организаций, 11 субъектов агроэкотуризма, музей в деревне Вязынка Янки Купалы, где он провел определенный промежуток времени и написал много произведений. Музей в Ракутевщине – усадьба Максима Богдановича, где тоже он писал, проживал определенный промежуток времени, музыкальный колледж имени Огинского. Что касается патриотического туризма – это, наверное, больше всего памятные места боевой славы, которые у нас оцифрованы все в регионе. Посмотреть действительно есть что. История у Молодечно богатая и берет свой отсчет с 1388 года. Нет исконно достоверных фактов, кто и когда дал имя этому городу. Некоторые эксперты считают, что происходит оно от названия реки Молодечанки. Некоторые – что от слова «молодец» или «молодость». Но понятно одно: Молодечно – один из старинных городов страны.

Анна Ковалевич, младший научный сотрудник Минского областного краеведческого музея:

Днем рождения города принято считать то время, когда впервые летописно в каких-то литературных источниках упоминается город. Конкретно город Молодечно упоминается в присяжном листе Дмитрия Ольгердовича, он был князем Новгород-Северского княжества. В тот период уже Литовское княжество стало достаточно крупным объединением, и другие небольшие государства и более крупные княжества стали присоединяться. Таким образом, Дмитрий Ольгердович написал присяжную грамоту на имя великого князя литовского Ягайло, где впервые упоминается город Молодечно. Молодечно связывал поселения и города в бассейнах Немана и Днепра. Но, несмотря на это, развивался медленно, не давали войны. Центром защиты средневекового города стал замок, который расположился на острове реки. Сейчас там остался археологический памятник.

Анна Ковалевич:

Принадлежали эти территории совершенно разным семьям. В свое время даже Сапеги владели этими территориями и этим замком. Его перестраивали постоянно. Здесь мы с вами можем увидеть в экспозиции рисунок, как представляли этот замок уже наши художники, и некоторые предметы, которые были в разное время во время раскопок на замчище найдены.

Анна Ковалевич:

Здесь фрагменты портретных изразцов с различными растительными орнаментами. Некоторые сюжеты мы благодаря этому можем подробнее узнать.

Анна Ковалевич:

Например, здесь у девушки в руках было пылающее сердце.

Анна Ковалевич:

Здесь уже шуточный вариант – охота немножко не удалась, поэтому зайцы на вертеле жарят охотника. Мы понимаем, что наши предки любили пошутить.

В XIX веке построили железную дорогу. Эта артерия стала настоящим толчком для развития местечка. С промышленностью развивались и другие сферы. Так, в Молодечненском крае действовала одна из первых в Российской империи учительская семинария. Анна Ковалевич:

Была открыта в 1864 году. Проработала она до 1920 года и была одним из образцовых учебных заведений во всей Российской империи. Преподавали здесь преподаватели, которые окончили университеты в Санкт-Петербурге, Москве. Они готовили учителей для простых детей, больше для крестьян. Как раз таки после отмены крепостного права такая возможность у детей появилась. Если выпускники этой учительской семинарии хотели преподавать в каких-то более высоких учебных заведениях или далее развиваться, то могли поступать в университет. Семинария воспитала за все время работы – это около 50 лет – около 2 000 преподавателей и вообще деятелей культуры нашей страны и не только Беларуси.

Анна Ковалевич:

В экспозиции находятся фотографии некоторых школ, где могли преподавать выпускники этой учительской семинарии. Также свидетельства об окончании учебы и фотографии выпускников. На открытках их школьная форма – летний, зимний вариант и некоторые яркие выпускники.

Не забыли в Молодечно и историю военных лет. Она будет отражаться в экскурсиях по местам боевой славы. Самым важным станет посещение памятника жертвам одноименного концлагеря «Шталаг-342». Он является одним из самых крупных наряду с Тростенецким и Озаричским. Здесь были убиты 33 тысячи человек.

В продолжении этой темы в музее также будет работать экспозиция, посвященная геноциду белорусского народа. На интерактивных зонах можно будет узнать подробности страшных лет. Анна Ковалевич:

Освещает она, конечно же, тот период истории, который не так давно прошел и оставил глубокий шрам на сердцах не только белорусов, но и практически всей Европы. Эта экспозиция рассказывает уже о том, что известно, и ежегодно пополняется новой информацией.

Анна Ковалевич:

В частности, здесь находятся предметы, которые были найдены в различных расстрельных ямах во время раскопок, которые проводятся вместе с 52-м отдельным поисковым батальоном армии Республики Беларусь. На территории Молодечно находился один дулаг, находился шталаг.

Анна Ковалевич:

Также у нас есть информация о вывозе людей на работы за рубеж. За все время Великой Отечественной войны около 400 тысяч белорусов были вывезены на работы, и практически никто не вернулся. Согласно генеральному плану «Ост», планировалось выселить 75 % населения. 10 % – это, в основном, интеллигенция – уничтожить и 15 % онемечить. Согласно политике расширения жизненного пространства, собирались сюда поселенцев привилегированной расы заселить, на территорию Беларуси, и оставить рабов. Расчет – на одного представителя высшей расы два раба низшей расы. Так, в Минске и Минской области планировалось поселить около 50 тысяч немцев и оставить около 100 тысяч рабов. На территории Молодечно и его района примерно 7 000 немцев, хозяев, и 15 тысяч рабов.

Возвращаемся в современность. Сейчас город солнца – целая кладезь достопримечательностей. Излюбленная пешеходная дорожка на улице Притыцкого, десятки памятников и скульптур, парк Победы, амфитеатр. Место для души найдет самый искусный гость. Минский областной краеведческий музей предлагает всем спортсменам и болельщикам побывать на экскурсиях как в пешем формате, так и на автобусе по всему городу.

В самом музее можно узнать не только историю края, но и Беларуси в целом. В частности, познакомиться с визитной карточкой области – Слуцкими поясами. Анна Ковалевич:

Слуцкий пояс – это кунтушевый пояс. Это часть мужского костюма. Конечно же, весьма дорогостоящий пояс, потому что ткался он на протяжении нескольких месяцев. В составе шелк, золотые или серебряные нити. Интересный момент – ткали мужчины. Стоил такой пояс – как средних размеров имение. Если у шляхетской девушки в приданом был такой пояс, то, конечно же, она считалась очень завидной невестой.

Анна Ковалевич:

Эти пояса делали по всей Европе, поэтому обязательно всегда в уголочке ткали слово «Слуцк». Здесь вы тоже можете увидеть. Сам пояс двусторонний. Более темная часть использовалась для будничных вариантов и более яркая – для праздника. У нас в музее их два, они в экспозиции находятся по очереди. Этот лучше сохранился. Также благодаря тому, что мы предоставляли свои пояса для оцифровки, снятия информации с них, у нас теперь есть вариант 2016 года, уже современный. Поэтому, если какие-то выставки бывают выездные, чаще всего его используем, потому что это очень большая ценность.