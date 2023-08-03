Кладезь достопримечательностей. Чем будут удивлять участников II Игр стран СНГ В Молодечно?
Беларусь готова принимать II Игры стран СНГ, Минская область в том числе. Какие соревнования будет принимать Молодечно, насколько обновились игровые объекты, как планируют встречать болельщиков, что с инфраструктурой и какая культурная программа ожидает гостей, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Чтобы спортсмены и болельщики сумели с головой окунуться в атмосферу города и познакомиться с достопримечательностями края, разработана целая туристическая программа. Спортивные мероприятия и тренировки будут сменяться памятными событиями, которые помогут основательно познакомиться с местностью.
Влада Родовская, корреспондент:
Туристические маршруты – какие они будут здесь? Что зритель может увидеть в Молодечно? Какие места 100 % нужны для посещения? Что бы вы посоветовали обязательно посетить?
Роман Кузнецов, начальник отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома:
Сегодня в Молодечненском районе имеется 11 санаторно-курортных развлекательных организаций, 11 субъектов агроэкотуризма, музей в деревне Вязынка Янки Купалы, где он провел определенный промежуток времени и написал много произведений. Музей в Ракутевщине – усадьба Максима Богдановича, где тоже он писал, проживал определенный промежуток времени, музыкальный колледж имени Огинского. Что касается патриотического туризма – это, наверное, больше всего памятные места боевой славы, которые у нас оцифрованы все в регионе.
Посмотреть действительно есть что. История у Молодечно богатая и берет свой отсчет с 1388 года. Нет исконно достоверных фактов, кто и когда дал имя этому городу. Некоторые эксперты считают, что происходит оно от названия реки Молодечанки. Некоторые – что от слова «молодец» или «молодость». Но понятно одно: Молодечно – один из старинных городов страны.
Анна Ковалевич, младший научный сотрудник Минского областного краеведческого музея:
Днем рождения города принято считать то время, когда впервые летописно в каких-то литературных источниках упоминается город. Конкретно город Молодечно упоминается в присяжном листе Дмитрия Ольгердовича, он был князем Новгород-Северского княжества. В тот период уже Литовское княжество стало достаточно крупным объединением, и другие небольшие государства и более крупные княжества стали присоединяться. Таким образом, Дмитрий Ольгердович написал присяжную грамоту на имя великого князя литовского Ягайло, где впервые упоминается город Молодечно.
Молодечно связывал поселения и города в бассейнах Немана и Днепра. Но, несмотря на это, развивался медленно, не давали войны. Центром защиты средневекового города стал замок, который расположился на острове реки. Сейчас там остался археологический памятник.
Анна Ковалевич:
Принадлежали эти территории совершенно разным семьям. В свое время даже Сапеги владели этими территориями и этим замком. Его перестраивали постоянно. Здесь мы с вами можем увидеть в экспозиции рисунок, как представляли этот замок уже наши художники, и некоторые предметы, которые были в разное время во время раскопок на замчище найдены.
Анна Ковалевич:
Здесь фрагменты портретных изразцов с различными растительными орнаментами. Некоторые сюжеты мы благодаря этому можем подробнее узнать.
Анна Ковалевич:
Например, здесь у девушки в руках было пылающее сердце.
Анна Ковалевич:
Здесь уже шуточный вариант – охота немножко не удалась, поэтому зайцы на вертеле жарят охотника. Мы понимаем, что наши предки любили пошутить.
В XIX веке построили железную дорогу. Эта артерия стала настоящим толчком для развития местечка. С промышленностью развивались и другие сферы. Так, в Молодечненском крае действовала одна из первых в Российской империи учительская семинария.
Анна Ковалевич:
Была открыта в 1864 году. Проработала она до 1920 года и была одним из образцовых учебных заведений во всей Российской империи. Преподавали здесь преподаватели, которые окончили университеты в Санкт-Петербурге, Москве. Они готовили учителей для простых детей, больше для крестьян. Как раз таки после отмены крепостного права такая возможность у детей появилась. Если выпускники этой учительской семинарии хотели преподавать в каких-то более высоких учебных заведениях или далее развиваться, то могли поступать в университет. Семинария воспитала за все время работы – это около 50 лет – около 2 000 преподавателей и вообще деятелей культуры нашей страны и не только Беларуси.
Анна Ковалевич:
В экспозиции находятся фотографии некоторых школ, где могли преподавать выпускники этой учительской семинарии. Также свидетельства об окончании учебы и фотографии выпускников. На открытках их школьная форма – летний, зимний вариант и некоторые яркие выпускники.
Не забыли в Молодечно и историю военных лет. Она будет отражаться в экскурсиях по местам боевой славы. Самым важным станет посещение памятника жертвам одноименного концлагеря «Шталаг-342». Он является одним из самых крупных наряду с Тростенецким и Озаричским. Здесь были убиты 33 тысячи человек.
В продолжении этой темы в музее также будет работать экспозиция, посвященная геноциду белорусского народа. На интерактивных зонах можно будет узнать подробности страшных лет.
Анна Ковалевич:
Освещает она, конечно же, тот период истории, который не так давно прошел и оставил глубокий шрам на сердцах не только белорусов, но и практически всей Европы. Эта экспозиция рассказывает уже о том, что известно, и ежегодно пополняется новой информацией.
Анна Ковалевич:
В частности, здесь находятся предметы, которые были найдены в различных расстрельных ямах во время раскопок, которые проводятся вместе с 52-м отдельным поисковым батальоном армии Республики Беларусь. На территории Молодечно находился один дулаг, находился шталаг.
Анна Ковалевич:
Также у нас есть информация о вывозе людей на работы за рубеж. За все время Великой Отечественной войны около 400 тысяч белорусов были вывезены на работы, и практически никто не вернулся. Согласно генеральному плану «Ост», планировалось выселить 75 % населения. 10 % – это, в основном, интеллигенция – уничтожить и 15 % онемечить. Согласно политике расширения жизненного пространства, собирались сюда поселенцев привилегированной расы заселить, на территорию Беларуси, и оставить рабов. Расчет – на одного представителя высшей расы два раба низшей расы. Так, в Минске и Минской области планировалось поселить около 50 тысяч немцев и оставить около 100 тысяч рабов. На территории Молодечно и его района примерно 7 000 немцев, хозяев, и 15 тысяч рабов.
Возвращаемся в современность. Сейчас город солнца – целая кладезь достопримечательностей. Излюбленная пешеходная дорожка на улице Притыцкого, десятки памятников и скульптур, парк Победы, амфитеатр. Место для души найдет самый искусный гость. Минский областной краеведческий музей предлагает всем спортсменам и болельщикам побывать на экскурсиях как в пешем формате, так и на автобусе по всему городу.
В самом музее можно узнать не только историю края, но и Беларуси в целом. В частности, познакомиться с визитной карточкой области – Слуцкими поясами.
Анна Ковалевич:
Слуцкий пояс – это кунтушевый пояс. Это часть мужского костюма. Конечно же, весьма дорогостоящий пояс, потому что ткался он на протяжении нескольких месяцев. В составе шелк, золотые или серебряные нити. Интересный момент – ткали мужчины. Стоил такой пояс – как средних размеров имение. Если у шляхетской девушки в приданом был такой пояс, то, конечно же, она считалась очень завидной невестой.
Анна Ковалевич:
Эти пояса делали по всей Европе, поэтому обязательно всегда в уголочке ткали слово «Слуцк». Здесь вы тоже можете увидеть. Сам пояс двусторонний. Более темная часть использовалась для будничных вариантов и более яркая – для праздника. У нас в музее их два, они в экспозиции находятся по очереди. Этот лучше сохранился.
Также благодаря тому, что мы предоставляли свои пояса для оцифровки, снятия информации с них, у нас теперь есть вариант 2016 года, уже современный. Поэтому, если какие-то выставки бывают выездные, чаще всего его используем, потому что это очень большая ценность.
Влада Родовская:
Гости спортивного мероприятия могут не только посмотреть, но и потрогать?
Анна Ковалевич:
Да. Это, конечно не Слуцкий пояс, а палантин. Но мы предоставляем возможность почувствовать себя шляхтичем и завязываем такой пояс разными способами. Поэтому можно почувствовать, пофотографироваться. На самом деле, гости любят. Хоть это атрибут мужского костюма, однако периодически женская аудитория тоже хочет попробовать, почувствовать. Кажется, что это не настоящий пояс, но когда повязываешь, сразу появляется стать, осаночка, взгляд, то есть чувствуешь уже груз ответственности и важности.
Меню рассчитано по калорийности. Вот какая кухня предложена участникам II Игр стран СНГ в Молодечно – подробнее здесь.