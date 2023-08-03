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Более 450 объектов доступны для посещения гостями II Игр стран СНГ. Что входит в туристическую программу?

03 августа 2023 14:07
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Новости Беларуси. В Минске для спортсменов и болельщиков подготовлена насыщенная туристическая программа. Гостей готовы встречать гостиницы, кафе, музеи и даже предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 450 объектов доступны для посещения гостями II Игр стран СНГ. Что входит в туристическую программу?-1

Разработаны и специальные маршруты – туристов до места проведения соревнований доставят, а далее посещение объектов-визиток городов. Предложат не только обзорные экскурсии, но и тематические. Будут открыты туристические информационные центры. А в столице у Ратуши организуют зону гостеприимства с выступлением творческих коллективов и фуд-кортом.

Более 450 объектов доступны для посещения гостями II Игр стран СНГ. Что входит в туристическую программу?-4

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Любая туристическая компания города, которая занимается приемом на территории Минска и Республики Беларусь, готова предложить индивидуальные маршруты разнообразные, как по Минску, так и в целом по Республике Беларусь. Это и замки могут быть, и национальные парки, и заповедники наши. Есть и эксклюзивные маршруты. Реанимировали проект «Карты гостя», который дает порядка 450 объектов, которые дают скидки для посещения. Даже индивидуальные гости, которые приедут на Игры стран СНГ, получат возможность посетить самостоятельно объекты и получить за это еще скидку.

Более 450 объектов доступны для посещения гостями II Игр стран СНГ. Что входит в туристическую программу?-7

Сейчас обрабатываются поступающие заявки на организацию туров с посещением соревнований Игр от иностранных и белорусских туристов. Всю информацию можно найти на сайте Национального агентства по туризму.

# Игры стран СНГ # общество # Алексей Русакевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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