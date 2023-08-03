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Теннис. Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Мексике

03 августа 2023 12:13
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Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в четвертьфинал турнира категории 250 в мексиканском Лос-Кабосе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Мексике-1

В матче второго раунда соперником Ильи стал хорватский спортсмен Борна Гойо. Противостояние выдалось напряженным и длилось 2 часа 40 минут. Первый сет остался за соперником, но в следующих двух Ивашко был сильнее, как итог – победа со счетом 5:7, 6:2, 6:4. В игре за выход в полуфинал соперником белоруса будет еще один хорват, Борна Чорич, занимающий 15-е место мирового топа.

# Теннис # Илья Ивашко # Фотофакт

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