Теннис. Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Мексике

В матче второго раунда соперником Ильи стал хорватский спортсмен Борна Гойо. Противостояние выдалось напряженным и длилось 2 часа 40 минут. Первый сет остался за соперником, но в следующих двух Ивашко был сильнее, как итог – победа со счетом 5:7, 6:2, 6:4. В игре за выход в полуфинал соперником белоруса будет еще один хорват, Борна Чорич, занимающий 15-е место мирового топа.