«Собрали молодую и быструю команду!» Какие цели стоят перед ХК «Лида» – поговорили с главным тренером

Кто составляет его команду и какие цели поставлены перед коучем? В гостях «Спорттаймера» главный тренер хоккейного клуба «Лида» Денис Павлович Ламеко. Кстати, у него два высших образования, и первое – юридическое.

В отечественной экстралиге разгар регулярного сезона. «Юность» возглавляет промежуточный протокол, и ее ближайший конкурент – скромная «Лида». На неделе команды встречались на территории минчан, и это сказалось на результате гостей. Тем не менее подопечные Дениса Ламеко по-прежнему в топе.

Юлия Силипицкая, СТВ:

В этом сезоне вы собирали команду или вам собирали?

Денис Ламеко, главный тренер ХК «Лида»:

Меня когда назначили с 1 марта официально, я собирал команду. Сначала мы пытались оставить тех, кто у нас был до этого, кто подходил под мое видение. Дальше месяца два, это апрель-май, нам присылали кандидатов. Мы этих кандидатов изучали.

Юлия Силипицкая:

То есть руководство делегировало создавать команду в большей степени вам?

Денис Ламеко:

Да.

Юлия Силипицкая:

А на что вы в основном смотрели?

Денис Ламеко:

Больше на человеческие качества, потому что очень много предлагали ребят, которые, с одной стороны, мастеровитые, у них статистика неплохая. Но мы потом копали глубже, спрашивали у ребят, с кем они играли, у тренеров, кто их вел, и они давали свою характеристику. Если человек – хороший игрок, но в коллективе не приживался, мы таких не рассматривали. Почему в этом сезоне мы так высоко идем? Именно командная работа, человеческие качества каждого игрока, достать из него то, что он может.

Юлия Силипицкая:

У вас позиция – тренер всегда прав? Или нет?