«Собрали молодую и быструю команду!» Какие цели стоят перед ХК «Лида» – поговорили с главным тренером

В отечественной экстралиге разгар регулярного сезона. «Юность» возглавляет промежуточный протокол, и ее ближайший конкурент – скромная «Лида». На неделе команды встречались на территории минчан, и это сказалось на результате гостей. Тем не менее подопечные Дениса Ламеко по-прежнему в топе.
Кто составляет его команду и какие цели поставлены перед коучем? В гостях «Спорттаймера» главный тренер хоккейного клуба «Лида» Денис Павлович Ламеко. Кстати, у него два высших образования, и первое – юридическое.
Юлия Силипицкая, СТВ:
В этом сезоне вы собирали команду или вам собирали?
Денис Ламеко, главный тренер ХК «Лида»:
Меня когда назначили с 1 марта официально, я собирал команду. Сначала мы пытались оставить тех, кто у нас был до этого, кто подходил под мое видение. Дальше месяца два, это апрель-май, нам присылали кандидатов. Мы этих кандидатов изучали.
Юлия Силипицкая:
То есть руководство делегировало создавать команду в большей степени вам?
Денис Ламеко:
Да.
Юлия Силипицкая:
А на что вы в основном смотрели?
Денис Ламеко:
Больше на человеческие качества, потому что очень много предлагали ребят, которые, с одной стороны, мастеровитые, у них статистика неплохая. Но мы потом копали глубже, спрашивали у ребят, с кем они играли, у тренеров, кто их вел, и они давали свою характеристику. Если человек – хороший игрок, но в коллективе не приживался, мы таких не рассматривали. Почему в этом сезоне мы так высоко идем? Именно командная работа, человеческие качества каждого игрока, достать из него то, что он может.
Юлия Силипицкая:
У вас позиция – тренер всегда прав? Или нет?
Денис Ламеко:
Нет. Я услышал такое мнение от одного человека спортивного. Он сейчас высокий чиновник. Он всегда говорил: вы приходите ко мне со своим мнением, а уходите от меня с моим решением. В принципе, что-то такое у меня есть.
Юлия Силипицкая:
Какой вот вы хоккей видите?
Денис Ламеко:
Мы в этом году собирали команду более молодую, быструю, так как у нас площадка поменялась в Лиде, она стала канадских размеров. Более скоростная. Мы и ребят подбирали более скоростных.
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