Прямой эфир

«Собрали молодую и быструю команду!» Какие цели стоят перед ХК «Лида» – поговорили с главным тренером

21 декабря 2025 18:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В отечественной экстралиге разгар регулярного сезона. «Юность» возглавляет промежуточный протокол, и ее ближайший конкурент – скромная «Лида». На неделе команды встречались на территории минчан, и это сказалось на результате гостей. Тем не менее подопечные Дениса Ламеко по-прежнему в топе.

Кто составляет его команду и какие цели поставлены перед коучем? В гостях «Спорттаймера» главный тренер хоккейного клуба «Лида» Денис Павлович Ламеко. Кстати, у него два высших образования, и первое – юридическое.

«Собрали молодую и быструю команду!» Какие цели стоят перед ХК «Лида» – поговорили с главным тренером -2

Юлия Силипицкая, СТВ:  
В этом сезоне вы собирали команду или вам собирали?

Денис Ламеко, главный тренер ХК «Лида»: 
Меня когда назначили с 1 марта официально, я собирал команду. Сначала мы пытались оставить тех, кто у нас был до этого, кто подходил под мое видение. Дальше месяца два, это апрель-май, нам присылали кандидатов. Мы этих кандидатов изучали.

Юлия Силипицкая:
То есть руководство делегировало создавать команду в большей степени вам?

Денис Ламеко:
Да.

Юлия Силипицкая:
А на что вы в основном смотрели?

Денис Ламеко:
Больше на человеческие качества, потому что очень много предлагали ребят, которые, с одной стороны, мастеровитые, у них статистика неплохая. Но мы потом копали глубже, спрашивали у ребят, с кем они играли, у тренеров, кто их вел, и они давали свою характеристику. Если человек – хороший игрок, но в коллективе не приживался, мы таких не рассматривали. Почему в этом сезоне мы так высоко идем? Именно командная работа, человеческие качества каждого игрока, достать из него то, что он может. 

Юлия Силипицкая:
У вас позиция – тренер всегда прав? Или нет?

«Собрали молодую и быструю команду!» Какие цели стоят перед ХК «Лида» – поговорили с главным тренером -4

Денис Ламеко:
Нет. Я услышал такое мнение от одного человека спортивного. Он сейчас высокий чиновник. Он всегда говорил: вы приходите ко мне со своим мнением, а уходите от меня с моим решением. В принципе, что-то такое у меня есть.

Юлия Силипицкая:
Какой вот вы хоккей видите?

Денис Ламеко:
Мы в этом году собирали команду более молодую, быструю, так как у нас площадка поменялась в Лиде, она стала канадских размеров. Более скоростная. Мы и ребят подбирали более скоростных.

Подробности смотрите в видео. 

# Хоккей Беларуси # Юлия Силипицкая

Другие новости рубрики

Все новости
В матче 1/2 Суперкубка Италии «Болонья» одержала победу над миланским «Интером»
20 декабря 2025 18:37

В матче 1/2 Суперкубка Италии «Болонья» одержала победу над миланским «Интером»

«Минчанка-2» одержала третью победу на регулярном чемпионате Молодёжной лиги России
20 декабря 2025 18:36

«Минчанка-2» одержала третью победу на регулярном чемпионате Молодёжной лиги России

АХЛ: «Абботсфорд» одолел «Тусон» со счётом 4:2
20 декабря 2025 18:35

АХЛ: «Абботсфорд» одолел «Тусон» со счётом 4:2