Дмитрий Жирмонт: Герасимов, Ивашко и Василевский будут держать всю оборону на Кубке Дэвиса

На еще две путевки в сборную претендуют сразу четыре молодых теннисиста.

Дмитрий Жирмонт, капитан сборной Беларуси по теннису:

Полный список будет известен после окончания сбора, который закончится в воскресенье. Наших основных игроков – это Егор, Илья и Андрей. Они и будут держать всю оборону, можно сказать, на своих плечах.