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Дмитрий Жирмонт: Герасимов, Ивашко и Василевский будут держать всю оборону на Кубке Дэвиса

28 февраля 2020 16:07
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Новости Беларуси. В основном составе белорусской сборной на Кубке Дэвиса, помимо Герасимова (65 позиция мирового рейтинга), значатся Илья Ивашко (133 номер) и парный игрок Андрей Василевский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Жирмонт: Герасимов, Ивашко и Василевский будут держать всю оборону на Кубке Дэвиса-1

На еще две путевки в сборную претендуют сразу четыре молодых теннисиста.

Как сборная Беларуси готовится к Кубку Дэвиса. Показываем тренировку теннисистов

Дмитрий Жирмонт: Герасимов, Ивашко и Василевский будут держать всю оборону на Кубке Дэвиса-4

Дмитрий Жирмонт, капитан сборной Беларуси по теннису:
Полный список будет известен после окончания сбора, который закончится в воскресенье. Наших основных игроков – это Егор, Илья и Андрей. Они и будут держать всю оборону, можно сказать, на своих плечах.

# Теннис # Дмитрий Жирмонт # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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