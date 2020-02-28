Дмитрий Жирмонт: Герасимов, Ивашко и Василевский будут держать всю оборону на Кубке Дэвиса

Новости Беларуси. В основном составе белорусской сборной на Кубке Дэвиса, помимо Герасимова (65 позиция мирового рейтинга), значатся Илья Ивашко (133 номер) и парный игрок Андрей Василевский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В основном составе белорусской сборной на Кубке Дэвиса, помимо Герасимова (65 позиция мирового рейтинга), значатся Илья Ивашко (133 номер) и парный игрок Андрей Василевский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На еще две путевки в сборную претендуют сразу четыре молодых теннисиста.
Как сборная Беларуси готовится к Кубку Дэвиса. Показываем тренировку теннисистов
Дмитрий Жирмонт, капитан сборной Беларуси по теннису:
Полный список будет известен после окончания сбора, который закончится в воскресенье. Наших основных игроков – это Егор, Илья и Андрей. Они и будут держать всю оборону, можно сказать, на своих плечах.