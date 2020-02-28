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Белорус Павел Дик завоевал бронзу на этапе КМ по фристайлу в Казахстане

28 февраля 2020 14:10
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Новости Беларуси. Павел Дик – бронзовый призер этапа Кубка мира по лыжной акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта медаль стала для нашего спортсмена уже второй в сезоне. Еще один белорус Максим Густик сегодня четвертый.

Белорус Павел Дик завоевал бронзу на этапе КМ по фристайлу в Казахстане-1

У женщин из белорусок в Алматы выступила лишь Снежана Дрибенкова. Она впервые в карьере пробилась в финал и заняла там восьмое место.

Заключительный этап Кубка мира у фристайлистов пройдет 8 марта в Красноярске.

Белорус Павел Дик завоевал бронзу на этапе КМ по фристайлу в Казахстане-4

Белорус Павел Дик завоевал бронзу на этапе КМ по фристайлу в Казахстане-6

# Фристайл # Павел Дик # Фотофакт

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