Прямой эфир

Егор Герасимов о Кубке Дэвиса: настраиваемся только на положительный результат, поэтому неважно, кто там будет

28 февраля 2020 16:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Егор Герасимов, бесспорно, сегодня лидер команды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Егор Герасимов о Кубке Дэвиса: настраиваемся только на положительный результат, поэтому неважно, кто там будет-1

На последнем турнире в Марселе ему удалось выбить из борьбы 10-ю ракетку мира бельгийца Давида Гоффена. Белорус сегодня находится в хорошей форме, и теперь его мысли только о Кубке Дэвиса.

Как сборная Беларуси готовится к Кубку Дэвиса. Показываем тренировку теннисистов

Егор Герасимов о Кубке Дэвиса: настраиваемся только на положительный результат, поэтому неважно, кто там будет-4

Егор Герасимов, игрок сборной Беларуси по теннису:
Давно играл со Штруффом, это было лет пять-шесть назад. А с остальными не играл никогда. Мы настраиваемся только на положительный результат, поэтому неважно, кто там будет.

# Теннис # Егор Герасимов # Юлия Силипицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус Павел Дик завоевал бронзу на этапе КМ по фристайлу в Казахстане
28 февраля 2020 14:10

Белорус Павел Дик завоевал бронзу на этапе КМ по фристайлу в Казахстане

Президент Беларуси поздравил Евгения Королька с золотом на ЧМ по велогонкам в Берлине
28 февраля 2020 14:00

Президент Беларуси поздравил Евгения Королька с золотом на ЧМ по велогонкам в Берлине

«Особенность – формат прайд, где люди выходили каждый в своём стиле, в своей экипировке». Впервые турнир MGC пройдёт в Минске
28 февраля 2020 08:34

«Особенность – формат прайд, где люди выходили каждый в своём стиле, в своей экипировке». Впервые турнир MGC пройдёт в Минске