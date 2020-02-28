Егор Герасимов о Кубке Дэвиса: настраиваемся только на положительный результат, поэтому неважно, кто там будет

На последнем турнире в Марселе ему удалось выбить из борьбы 10-ю ракетку мира бельгийца Давида Гоффена. Белорус сегодня находится в хорошей форме, и теперь его мысли только о Кубке Дэвиса.

Егор Герасимов, игрок сборной Беларуси по теннису:

Давно играл со Штруффом, это было лет пять-шесть назад. А с остальными не играл никогда. Мы настраиваемся только на положительный результат, поэтому неважно, кто там будет.