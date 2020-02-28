Как сборная Беларуси готовится к Кубку Дэвиса. Показываем тренировку теннисистов

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису готовится к матчу Кубка Дэвиса против Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперники встретятся в квалификации мировой группы. Поединок пройдет 6 – 7 марта в Дюссельдорфе.

Родные корты и немного времени для того, чтобы перевести дух после последних выступлений.

Егор Герасимов готовится к Кубку Дэвиса.

Егор Герасимов о Кубке Дэвиса: настраиваемся только на положительный результат, поэтому неважно, кто там будет

Илья Ивашко сейчас в Барселоне, он присоединится к команде уже в Германии.