Как сборная Беларуси готовится к Кубку Дэвиса. Показываем тренировку теннисистов

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису готовится к матчу Кубка Дэвиса против Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперники встретятся в квалификации мировой группы. Поединок пройдет 6 – 7 марта в Дюссельдорфе.
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису готовится к матчу Кубка Дэвиса против Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперники встретятся в квалификации мировой группы. Поединок пройдет 6 – 7 марта в Дюссельдорфе.
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
Дмитрий Жирмонт: Герасимов, Ивашко и Василевский будут держать всю оборону на Кубке Дэвиса
Родные корты и немного времени для того, чтобы перевести дух после последних выступлений.
Егор Герасимов готовится к Кубку Дэвиса.
Егор Герасимов о Кубке Дэвиса: настраиваемся только на положительный результат, поэтому неважно, кто там будет
Илья Ивашко сейчас в Барселоне, он присоединится к команде уже в Германии.
2 марта наши теннисисты, а также целый автобус болельщиков, порядка 50 человек, отправятся в Дюссельдорф. Будем верить, что молодому капитану и его команде удастся удивить соперников.