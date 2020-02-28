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Как сборная Беларуси готовится к Кубку Дэвиса. Показываем тренировку теннисистов

28 февраля 2020 16:05
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису готовится к матчу Кубка Дэвиса против Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперники встретятся в квалификации мировой группы. Поединок пройдет 6 – 7 марта в Дюссельдорфе.

Как сборная Беларуси готовится к Кубку Дэвиса. Показываем тренировку теннисистов-1

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Дмитрий Жирмонт: Герасимов, Ивашко и Василевский будут держать всю оборону на Кубке Дэвиса

Родные корты и немного времени для того, чтобы перевести дух после последних выступлений.

Как сборная Беларуси готовится к Кубку Дэвиса. Показываем тренировку теннисистов-4

Егор Герасимов готовится к Кубку Дэвиса.

Егор Герасимов о Кубке Дэвиса: настраиваемся только на положительный результат, поэтому неважно, кто там будет

Илья Ивашко сейчас в Барселоне, он присоединится к команде уже в Германии.

Как сборная Беларуси готовится к Кубку Дэвиса. Показываем тренировку теннисистов-7

2 марта наши теннисисты, а также целый автобус болельщиков, порядка 50 человек, отправятся в Дюссельдорф. Будем верить, что молодому капитану и его команде удастся удивить соперников.

Как сборная Беларуси готовится к Кубку Дэвиса. Показываем тренировку теннисистов-10

Как сборная Беларуси готовится к Кубку Дэвиса. Показываем тренировку теннисистов-12

# Теннис # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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