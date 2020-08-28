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Спортсменка Анастасия Прокопенко: «Я за то, чтобы были стабильность, спокойствие и солнце над головой»

28 августа 2020 19:45
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Новости Беларуси. На мирную демонстрацию вместе с дочерью пришла Анастасия Прокопенко, бронзовый призер Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Спортсменка Анастасия Прокопенко: «Я за то, чтобы были стабильность, спокойствие и солнце над головой»-1

Анастасия Прокопенко, бронзовый призер Олимпийских игр:  
Я выросла под этим флагом, под этим вот солнцем, стабильностью,  под тем, что мы перестали бояться выезжать за границу. То есть меня это вполне устраивает. Я за то, чтобы были стабильность, спокойствие и солнце над головой. Благополучие моей семьи, моих детей.  

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Есть у нас спокойствие, счастье, доброта, положительные эмоции – будет, к чему стремиться. Будет чему развиваться. Люди начнут думать про что-то новое, развивать страну, показывать положительные эмоции на международной арене, за границей. Просто когда у тебя хорошее настроение, есть здоровье и радость, ты готов… не знаю, другим странам показать: посмотрите, как надо жить, какая у нас дружная семья и крепкая.  

# Белорусские спортсмены # Анастасия Прокопенко # Фотофакт

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