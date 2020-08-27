Игорь Папруга: такая пощечина, думаю, ещё больше мобилизует ребят, хотелось бы обыграть ЦСКА

Новости Беларуси. Стартовый матч чемпионата Беларуси по гандболу среди мужских команд сильнейшего выявить не смог. Миром разошлись СКА и «Кронон», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Стартовый матч чемпионата Беларуси по гандболу среди мужских команд сильнейшего выявить не смог. Миром разошлись СКА и «Кронон», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Поединок выдался на редкость зрелищным, никто не хотел уступать друг другу. Достаточно сказать, что игроки отправились на перерыв при равных цифрах на табло – 14:14. И даже после антракта отдать предпочтение кому-либо было непросто.
Но все-таки чуть ближе к победе был СКА. Однако гостям удалось спастись в самой концовке, за пять секунд до финальной сирены. Итоговые цифры – 30 на 30.
Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Наверное, ребята думали уже про предстоящую игру с ЦСКА, поэтому нас наказали за это. Правильно сделали. Сейчас сложно говорить… результат на табло.
Молодая команда может выдать отрезки игры и хорошие, может продержаться всю игру. Поэтому будем готовиться в штатном режиме. Надеемся, что все будет хорошо и дадим бой, потому что такая пощечина, я думаю, еще больше мобилизует ребят. По крайней мере приложат все силы для того, чтобы достойно выступить. Хотелось бы обыграть ЦСКА.
Остальные матчи тура пройдут в выходные. В субботу, 29 августа, СКА попробует силы на Евроарене. В Евролиге минчане примут московский ЦСКА.