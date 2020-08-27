Игорь Папруга: такая пощечина, думаю, ещё больше мобилизует ребят, хотелось бы обыграть ЦСКА

Поединок выдался на редкость зрелищным, никто не хотел уступать друг другу. Достаточно сказать, что игроки отправились на перерыв при равных цифрах на табло – 14:14. И даже после антракта отдать предпочтение кому-либо было непросто.

Но все-таки чуть ближе к победе был СКА. Однако гостям удалось спастись в самой концовке, за пять секунд до финальной сирены. Итоговые цифры – 30 на 30.

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Наверное, ребята думали уже про предстоящую игру с ЦСКА, поэтому нас наказали за это. Правильно сделали. Сейчас сложно говорить… результат на табло.

Молодая команда может выдать отрезки игры и хорошие, может продержаться всю игру. Поэтому будем готовиться в штатном режиме. Надеемся, что все будет хорошо и дадим бой, потому что такая пощечина, я думаю, еще больше мобилизует ребят. По крайней мере приложат все силы для того, чтобы достойно выступить. Хотелось бы обыграть ЦСКА.