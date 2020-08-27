Наездник из России о соревнованиях в Ратомке: «Нам, так можно сказать, повезло, что мы приехали именно сюда»

Новости Беларуси. Первый международный старт с начала пандемии. В Ратомке в эти дни проходят международные соревнования по троеборью. Старт является квалификационным к Олимпийским играм в Токио.

Участие принимают более 60 пар из Беларуси и России. В первый день спортсмены соревновались в манежной езде уровня четырех, трех и одной звезды. Иван Суворов уже опытный всадник. Он приехал на турнир из Ростова-на-Дону. На своей лошади – Потап – выступает три года. Цель участия тандема – переход из категории трех звезд на уровень выше.