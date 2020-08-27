Наездник из России о соревнованиях в Ратомке: «Нам, так можно сказать, повезло, что мы приехали именно сюда»
Новости Беларуси. Первый международный старт с начала пандемии. В Ратомке в эти дни проходят международные соревнования по троеборью. Старт является квалификационным к Олимпийским играм в Токио.
Участие принимают более 60 пар из Беларуси и России. В первый день спортсмены соревновались в манежной езде уровня четырех, трех и одной звезды. Иван Суворов уже опытный всадник. Он приехал на турнир из Ростова-на-Дону. На своей лошади – Потап – выступает три года. Цель участия тандема – переход из категории трех звезд на уровень выше.
Иван Суворов, участник международного турнира по троеборью (Россия):
Нам, так можно сказать, повезло, что мы приехали именно сюда, на это поле, в эти соревновательные условия. Очень хороший будет экзамен для этой лошади. Можно будет сделать вывод о том, как с ней работать в дальнейшем. Сможем завоевать лицензию для продолжения – у нас будет в сентябре Чемпионат России – если у нас удачно сложится, то мы можем там попасть в группу Б.
В пятницу в программе дня манежная езда уровня сложности две звезды, в субботу пройдут полевые испытания, а завершатся соревнования воскресным преодолением препятствий.