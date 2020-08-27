Басков о подготовке «Динамо-Минск» к Кубку Салея: Задача стоит обязательно победить
Новости Беларуси. «Динамо-Минск» – «Гомель». «Юность» – «Динамо-Молодечно». Таковы итоги слепой жеребьевки финального раунда Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-спорт».
Мероприятие состоялось в фандоме «зубров». Определять пары полуфиналистов ведущему помогал родной брат Руслана Салея – Вадим.
После жеребьевки представители клубов поделились мыслями по поводу предстоящих игр.
Алексей Торбин, заместитель председателя ХК «Юность-Минск»:
Очень хорошо болеют в Гомеле, это дополнительное преимущество. Плюс небольшое преимущество сейчас во времени, поскольку мы играем вечером – на следующий день меньше времени для восстановления. Поэтому предвидеть определенно какого-то лидера в этой четверке, я, наверное, затрудняюсь. Наверное, все-таки лидером потенциальным будет минское «Динамо».
Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
Ждем реванша, готовились целенаправленно к этому Кубку. Может быть не все успели приехать вовремя, но это ни в коем случае не является оправданием для неудачного выступления. Поэтому мы готовимся к этому Кубку как к этапу подготовки к КХЛ, но при этом задача стоит обязательно победить.
Все игры «Финала четырех» состоятся в эти выходные в Гомеле. Чаще остальных Кубок завоевывали хоккеисты «Юности» – у них на счету 6 трофеев, 5 – у «Гомеля», два – у динамовцев из Минска.
Напомним, подопечные Александра Макрицкого являются действующими победителями турнира.