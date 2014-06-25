Дмитрий Медведев о выходе России в плей-офф: Главное, чтобы на небесах такой расклад сложился

ЧМ-2014 по футболу. Дмитрий Медведев считает, что шансы сборной России на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу зависят от «расклада на небесах». Такое мнение премьер-министр Российской Федерации высказал, пусть и со смехом, на встрече с активом «Единой России».

Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации:

Сейчас главное, чтобы на небесах такой расклад сложился, чтобы мы могли все-таки хоть какие-то шансы использовать. Да не то чтобы выиграть, надо, чтобы часть команд проиграла, а часть команд не набрала очков, тогда у нас появятся определенные шансы.

После двух туров Бельгия с 6-ю очками досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Остальные сборные, как бы прискорбно ни звучало, зависят друг от друга. То есть от последнего группового матча. У Алжира сейчас 3 очка, у России и Южной Кореи по 1-му.

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В последнем матче группового этапа в квартете «H» Россия сыграет с Алжиром, а Бельгич — с Южной Кореей 27 июня. Тогда и станет известен обладатель второй путевки в 1/8 финала турнира.

Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!