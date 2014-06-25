Алжир-Россия. Если Алжир выйдет в плей-офф, каждый футболист сборной получит по € 50 тыс бонуса

Новости Алжира. Игрокам сборной Алжира обещают по 50 000 евро на человека за победу в предстоящую пятницу.

Напомним, в ночь с 26 на 27 июня по белорусскому времени Алжир выяснит отношения со сборной России. На кону – путевка в плей-офф чемпионата мира по футболу.



В активе сборной Алжира три очка. У россиян – пока одно очко.

Что нужно России, чтобы выйти в плей-офф? Читайте здесь!

Подопечным Фабио Капелло за выход в плей-офф пока ничего не обещают, но они уверяют, что будут бороться, несмотря ни на что.

Василий Березуцкий, защитник сборной России после поражения от Бельгии:

Бороться мы будем до конца. Шансы в любом случае остаются. Надеюсь, что в третьей игре удача повернется, наконец, к нам лицом.