ЧМ-2014 по футболу. Сборной Ганы заплатили, чтобы матч за выход в плей-офф против Португалии состоялся

ЧМ-2014 по футболу. 25 июня сборная Ганы отказалась лететь из Масейо в Бразилия на заключительный матч группового этапа чемпионата мира в квартете «G» против команды Португалии.

Футболисты сборной Ганы решили бойкотировать вылет из-за проблем с премиальными. Федерация футбола Ганы должна была заплатить спортсменам по 100 тысяч фунтов электронным переводом, но игрокам нужна была сумма наличными.

После проведения переговоров конфликтующие стороны нашли компромисс, и команда села на борт самолета. В плей-офф он их, конечно, сразу не доставит, но надежду и шанс, хоть и призрачный, подарит.

США И Германии достаточно ничьей, чтобы обе сборные прошли в плей-офф. Если же счет в этой паре будет другим, у Ганы повится шанс занять вторую строчку в группе. Для определения хозяина второй путевки будет учитываться разница забитых и пропущенных мячей.

Положение команд: Германия – 4, США – 4, Гана – 1, Португалия – 1 очко.

Оставшиеся матчи: США – Германия, Португалия – Гана.

Обо матча состоятся 26 июня в 19.00 по белорусскому времени.

За новостями чемпионата мира по футболу, который проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля, следите вместе с ctv.by!