ЧМ-2014 по футболу. Второкурсник покончил с собой, проиграв 3 тысячи долларов букмекерам

Новости Китая. Печальное известие пришло из Китая. Студент одного из китайских колледжей свел счеты с жизнью из-за чемпионата мира по футболу.



Как сообщает местная пресса, молодой человек пошел на отчаянный шаг, проиграв букмекерской конторе 3 тысячи долларов. Студент выпрыгнул из окна студенческого корпуса.

Свидетель произошедшего:

Он разговаривал по телефону около 10 минут и просил: дайте мне еще два дня, и я верну вам деньги...



Напомним, это уже не первая гибель китайских болельщиков за время чемпионата мира по футболу в Бразилии. Неделю назад 25-летний китаец скончался от недосыпания. Его нашли в комнате перед телевизором, по которому шла трансляция футбольного матча.



