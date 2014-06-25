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ЧМ-2014 по футболу. Второкурсник покончил с собой, проиграв 3 тысячи долларов букмекерам

25 июня 2014 10:21
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Новости Китая. Печальное известие пришло из Китая. Студент одного из китайских колледжей свел счеты с жизнью из-за чемпионата мира по футболу.

Как сообщает местная пресса, молодой человек пошел на отчаянный шаг, проиграв букмекерской конторе 3 тысячи долларов. Студент выпрыгнул из окна студенческого корпуса.

Свидетель произошедшего:
Он разговаривал по телефону около 10 минут и просил: дайте мне еще два дня, и я верну вам деньги...

Напомним, это уже не первая гибель китайских болельщиков за время чемпионата мира по футболу в Бразилии. Неделю назад 25-летний китаец скончался от недосыпания. Его нашли в комнате перед телевизором, по которому шла трансляция футбольного матча.

 

# Чемпионат мира по футболу

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