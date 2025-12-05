Дмитрий Лазовский – победитель масс-старта на этапе Кубка Содружества по биатлону

Дмитрий Лазовский стал победителем мужского масс-старта на втором этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорус допустил два промаха на огневых рубежах и показал отменную скорость на лыжне, благодаря чему финишировал первым, опередив ближайшего преследователя россиянина Александра Корнева на две секунды.

Антон Смольский на протяжении всей дистанции держался в группе лидеров, но с последней стойки ушел с двумя осечками и проиграл соперникам ногами, расположившись в итоге на 9-й строке. Остальные соотечественники оказались за пределами двадцатки.

У женщин в аналогичной дисциплине результаты более скромные. Динара Смольская неудачно провела первую стрельбу и допустила два выстрела в молоко, из-за чего потеряла время на штрафных кругах. В дальнейшем наша спортсменка была безупречна на стрельбище, однако до подиума ей не хватило 12 секунд. Белоруска финишировала 6-й.