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Дмитрий Лазовский – победитель масс-старта на этапе Кубка Содружества по биатлону

05 декабря 2025 17:30
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Дмитрий Лазовский стал победителем мужского масс-старта на втором этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Белорус допустил два промаха на огневых рубежах и показал отменную скорость на лыжне, благодаря чему финишировал первым, опередив ближайшего преследователя россиянина Александра Корнева на две секунды.

Антон Смольский на протяжении всей дистанции держался в группе лидеров, но с последней стойки ушел с двумя осечками и проиграл соперникам ногами, расположившись в итоге на 9-й строке. Остальные соотечественники оказались за пределами двадцатки. 

У женщин в аналогичной дисциплине результаты более скромные. Динара Смольская неудачно провела первую стрельбу и допустила два выстрела в молоко, из-за чего потеряла время на штрафных кругах. В дальнейшем наша спортсменка была безупречна на стрельбище, однако до подиума ей не хватило 12 секунд. Белоруска финишировала 6-й.

Программу второго этапа Кубка Содружества завершит смешанная эстафета, которая начнется 6 декабря в 12:30 по минскому времени.

# Дмитрий Лазовский # Биатлон

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