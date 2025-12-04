Алексей Протас заработал ассист за «Вашингтон»

Алексей Протас продолжает улучшать собственную статистику в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этой ночью «Вашингтон» разбил «Сан-Хосе» – 7:1.

Форвард столичных отличился ассистом при четвертом голе. На тот момент у хозяев было меньшинство. На 17-й минуте белорус убежал в контратаку, мог забросить сам, но отдал пас на Брэндона Дьюхэйма. Последний не сплоховал. Всего на льду земляк находился более 16 минут, нанес один бросок и завершил встречу с показателем полезности +1. Протас набирает очки в четвертом противостоянии кряду. В регулярке у него 18 бомбардирских действий в 28-ми дуэлях.