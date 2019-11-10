Прямой эфир

Александр Глеб высказался об истории с Марадоной и клубом «Динамо-Брест»

10 ноября 2019 16:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Футболист высказал мнение в программе «В людях».

Александр Глеб, футболист:
«Динамо-Брест» может выиграть чемпионство, может, они выступят более удачно в следующем году.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Громкая пиар-кампания с Диего Марадоной может на это повлиять? Вряд ли.

Александр Глеб высказался об истории с Марадоной и клубом «Динамо-Брест»-1

Александр Глеб:
Ну, Вы ж знаете, это так чисто: заплатили, как немножко распиарить, чтобы интерес больше был именно к белорусскому футболу, в частности, к «Динамо-Брест».

Вадим Щеглов:
Но одного интереса мало.

Александр Глеб:
Мало. Но посмотрите, как зрители ходят на «Динамо-Брест», какая там атмосфера. И все клубы, которые туда приезжают и играют, они уезжают, даже если проиграли, в хорошем эмоциональном настроении. Потому что такую атмосферу в Беларуси, наверное, не найдёшь нигде, кроме Бреста.

# Футбол Беларуси # Александр Глеб

Другие новости рубрики

Все новости
«Это большая отдушина для меня». Сергей Вязович рассказал о своём хобби
10 ноября 2019 16:04

«Это большая отдушина для меня». Сергей Вязович рассказал о своём хобби

10 белорусских бойцов поборются за звание чемпиона Европы по муай-тай
10 ноября 2019 14:04

10 белорусских бойцов поборются за звание чемпиона Европы по муай-тай

«Это та капсула, которая должна остаться неизменной при аварии». Как выглядит изнутри кабина «МАЗа» для «Дакара»
09 ноября 2019 19:36

«Это та капсула, которая должна остаться неизменной при аварии». Как выглядит изнутри кабина «МАЗа» для «Дакара»