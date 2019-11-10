Александр Глеб высказался об истории с Марадоной и клубом «Динамо-Брест»

Футболист высказал мнение в программе «В людях».

Александр Глеб, футболист:

«Динамо-Брест» может выиграть чемпионство, может, они выступят более удачно в следующем году.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Громкая пиар-кампания с Диего Марадоной может на это повлиять? Вряд ли.