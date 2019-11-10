Александр Глеб высказался об истории с Марадоной и клубом «Динамо-Брест»

Футболист высказал мнение в программе «В людях».
Александр Глеб, футболист:
«Динамо-Брест» может выиграть чемпионство, может, они выступят более удачно в следующем году.
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Громкая пиар-кампания с Диего Марадоной может на это повлиять? Вряд ли.
Александр Глеб:
Ну, Вы ж знаете, это так чисто: заплатили, как немножко распиарить, чтобы интерес больше был именно к белорусскому футболу, в частности, к «Динамо-Брест».
Вадим Щеглов:
Но одного интереса мало.
Александр Глеб:
Мало. Но посмотрите, как зрители ходят на «Динамо-Брест», какая там атмосфера. И все клубы, которые туда приезжают и играют, они уезжают, даже если проиграли, в хорошем эмоциональном настроении. Потому что такую атмосферу в Беларуси, наверное, не найдёшь нигде, кроме Бреста.