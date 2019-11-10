Егор Буяльский о «Турнире 4-х наций»: Нам удалось реализовать моменты, которые не получались раньше

Новости Беларуси. Нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею Егор Буяльский подвел итоги турнира в Бобруйске, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Егор Буяльский, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею: После турнира можно сказать, что датчане были сильнее, чем австрийцы и латвийцы. Они играли быстрее, агрессивнее и умнее. Главное, что нам удалось с ними справиться и к третьему матчу реализовать моменты, которые не получались раньше.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Насколько сложно было играть три матча за три дня?

Егор Буяльский:

Порой во время игры чувствовалась некая усталость, мышцы на ногах забивались. Но в целом все нормально. Мы привыкли к плотному календарю.

«Мы играли в молодежный хоккей, где меньше думают и больше бегают»

Наталья Федорцова:

Если сравнивать Турнир четырех наций и экстралигу «Б», где сложнее?

Егор Буяльский:

Сейчас мы играли в молодежный хоккей, где меньше думают и больше бегают. В родном чемпионате выступают более мастеровитые парни, которые по-умному действуют на площадке. Но не сказать, что было сложно перестраиваться.