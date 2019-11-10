Глеб об уходе из «Барселоны»: «Жалеть уже поздно. Просто это было неправильное решение»

Александр Глеб:

Если ты не получаешь игровой практики. Если тебе это доставляет какие-то неудобства. Ты уходишь играть, развиваться. В принципе, разные ситуации есть. Даже я, когда играл в «Барселоне», был недоволен тем, что не так часто играю, не получаю практику игровую. И из-за этого у меня было, конечно, желание сменить клуб. При всём том, что «Барселона» была на тот момент лучшей командой мира. Надо было, конечно, сидеть, оставаться, доказывать. Но в силу разных обстоятельств… Рядом не нашлось людей, которые достучались до меня и сказали: «Саня, оставайся. Это – лучший клуб мира. Развивайся, доказывай и у тебя всё получится». Не нашлось таких людей, поэтому...

Вадим Щеглов:

А если бы отмотать эту ситуацию обратно, Вы бы остались? Если бы были люди, которые бы Вас поддерживали морально. Александр Глеб:

Конечно, остался бы. Правильным решением было бы остаться в клубе и доказывать. Но выбрал другой путь.

Вадим Щеглов:

Вы сейчас жалеете об этом.

Александр Глеб:

Жалеть уже поздно. Просто это было неправильное решение. Я с детства всегда доказывал, всегда стремился, шёл по ступенькам, развивался всё выше и выше. И вот именно в тот момент принял неправильное решение. И всё начало складываться по-другому. Я считаю, что неправильное. Многие так считают. Но я не считаю, что переход в «Барселону» был ошибкой. Там сам начудил, поэтому сам виноват.