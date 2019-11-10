«Потому что дети смотрят». В какой рекламе Александр Глеб не стал сниматься

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вас можно встретить ещё и как лицо рекламных брендов. Это, вообще, для спортсмена нормально?

Александр Глеб, футболист:

Да, конечно. Всё-таки, спортсмены – такие медийные личности. Многие фирмы, бренды предлагают рекламные контракты, хорошие рекламные контракты. Если Роналду играет в бутсах «Nike» – ему предлагают миллионный контракт за это, то что? Он получает удовольствие, ему нравится эта фирма, тем более ещё за это и платят. Почему нет?

Вадим Щеглов:

Но одно дело рекламировать кроссовки или форму, а другое дело – зубные протезы.