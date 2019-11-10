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«Потому что дети смотрят». В какой рекламе Александр Глеб не стал сниматься

10 ноября 2019 17:26
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вас можно встретить ещё и как лицо рекламных брендов. Это, вообще, для спортсмена нормально?

Александр Глеб, футболист:
Да, конечно. Всё-таки, спортсмены – такие медийные личности. Многие фирмы, бренды предлагают рекламные контракты, хорошие рекламные контракты. Если Роналду играет в бутсах «Nike» – ему предлагают миллионный контракт за это, то что? Он получает удовольствие, ему нравится эта фирма, тем более ещё за это и платят. Почему нет?

Вадим Щеглов:
Но одно дело рекламировать кроссовки или форму, а другое дело – зубные протезы.

«Потому что дети смотрят». В какой рекламе Александр Глеб не стал сниматься-1

Александр Глеб:
А какие спортсмены рекламируют зубные протезы?

Вадим Щеглов:
Условно говоря. Актёры рекламируют. Не каждый всё пойдёт рекламировать. У Вас есть барьер, некий фильтр того, где Вы бы не снимались? Или всё решает величина гонорара?

Александр Глеб:
Нет. Я, когда играл в «Арсенале», мне предлагали рекламу пива. Но я отказался. В принципе, там условия были достаточно хорошие, но я отказался. Потому что, всё-таки, спортсмен – дети смотрят, ассоциируют тебя со спортом, стремятся быть похожими на тебя. И тут реклама пива.

# Футбол # Александр Глеб

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