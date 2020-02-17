Саснович вышла в основную сетку WTA Premier в Дубае

В третьем круге квалификации белоруска в двух партиях переиграла представительницу Румынии Ану Богдан. В первом сете при счете 2:2 Саснович сделала брейк и затем довела дело до победы в партии 6:4. А вот во второй части поединка теннисистки доигрались до тай-брейка, где сильнее оказалась белоруска – 7:6.