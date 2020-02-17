Саснович вышла в основную сетку WTA Premier в Дубае

Новости Беларуси. Александра Саснович вышла в основную сетку теннисного турнира категории «Премьер» в Дубае. Призовой фонд соревнований составляет 2,5 миллиона долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Александра Саснович вышла в основную сетку теннисного турнира категории «Премьер» в Дубае. Призовой фонд соревнований составляет 2,5 миллиона долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В третьем круге квалификации белоруска в двух партиях переиграла представительницу Румынии Ану Богдан. В первом сете при счете 2:2 Саснович сделала брейк и затем довела дело до победы в партии 6:4. А вот во второй части поединка теннисистки доигрались до тай-брейка, где сильнее оказалась белоруска – 7:6.
В первом круге основной сетки, Саснович сразится с француженкой Кристиной Младенович. Она расположилась на 38-м месте в рейтинге WTA, в то время как белоруска находится в начале второй сотни.