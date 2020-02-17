Первый в Беларуси крытый лыжный манеж планируют построить в Минске

Новости Беларуси. Еще одна площадка для спорта. Первый в Беларуси крытый манеж для катания на беговых лыжах может появится в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спортивный объект, возможно, построят за новым зданием Верховного суда на Орловской. Внутри будет лыжная трасса длиной более километра на трех уровнях, спуск для сноуборда высотой более 13 метров и ледовая площадка для катания на коньках. В снежной зоне круглый год температура будет достигать – 4°C. В спорткомплексе также будут кафе, тренажерный зал, раздевалки и пункты проката.