«Торпедо» на выезде обыграло «Сморгонь» в ЧБ по футболу

Новости Беларуси. 22 мая – насыщенный день: в чемпионате Беларуси по футболу – четыре матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой встрече дня «Торпедо» на выезде обыграло «Сморгонь» – 3:1. Этот результат стал отличным подарком наставнику жодинцев Юрию Пунтусу, который проводил свой семисотый матч в качестве главного тренера на высшем уровне. За «Торпедо» отличились Хачатурян, Николаевич и Кленье. У «Сморгони» – гол на счету Яцкевича.