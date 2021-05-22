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«Торпедо» на выезде обыграло «Сморгонь» в ЧБ по футболу

22 мая 2021 19:41
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Новости Беларуси. 22 мая – насыщенный день: в чемпионате Беларуси по футболу – четыре матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Торпедо» на выезде обыграло «Сморгонь» в ЧБ по футболу -1

В первой встрече дня «Торпедо» на выезде обыграло «Сморгонь» – 3:1. Этот результат стал отличным подарком наставнику жодинцев Юрию Пунтусу, который проводил свой семисотый матч в качестве главного тренера на высшем уровне. За «Торпедо» отличились Хачатурян, Николаевич и Кленье. У «Сморгони» – гол на счету Яцкевича.

«Торпедо» на выезде обыграло «Сморгонь» в ЧБ по футболу -4

В столице «Минск» принимал брестское «Динамо». Единственный гол в этом матче был забит на 56-й минуте: мяч с фланга пришел к Лопесу, который расстрелял ворота Степанова. 1:0 – «Минск» побеждает «Брест».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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