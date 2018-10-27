Дмитрий Басков стал новым гендиректором ХК «Динамо-Минск». 4 факта о специалисте

Новости Беларуси. Наблюдательный совет хоккейного клуба «Динамо-Минск» назначил нового генерального директора, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этой должности Анатолия Курильца сменил Дмитрий Басков.

В качестве игрока Басков играл в таких клубах, как «Юность», «Керамин», «Неман», «Брест» и «Витебск». После окончания игровой карьеры работал тренером по вратарям в «Бресте», а затем входил в тренерский штаб команды «Минские Зубры», которая выступала в МХЛ. С 2013 года Дмитрий Басков возглавил СДЮШОР БФСО «Динамо».

Напомним, что минское «Динамо» после 21 игры занимает последнее место в Западной Конференции КХЛ.