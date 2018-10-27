Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей

Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси стартовала с победы в XII Hеспубликанских соревнованиях среди любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Счет – 6:2.

Увлекательные ледовые баталии 27 октября развернулись на малой площадке «Чижовка-Арены» между дружиной главы государства и хоккеистами из Минской области. На лед под № 1 вышел Александр Лукашенко. Эмоциональная игра держала зрителей в напряжении. Счет матча открыла ледовая дружина «белых». Шайбу в ворота забросил нападающий Александр Бурмистронок.

Александр Бурмистронок, нападающий хоккейной команды Минской области:

Очень приятно, что получилось забить. Очень интересно играть с этой командой, потому что в ней собраны очень хорошие мастера, у которых опыт игры в НХЛ, КХЛ, олимпиаде, сборной Беларуси. Поэтому очень интересно проверить, что мы стоим на этой уровне.

Дмитрий Мелешко, нападающий хоккейной команды Президента Беларуси:

Было очень приятно выйти и заново начать сезон. Хоккей – это наша жизнь, можно сказать. Даже когда завершаешь карьеру, хоккей все равно в тебе живет. Хочется играть, двигаться дальше.