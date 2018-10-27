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Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей

27 октября 2018 13:46
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Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси стартовала с победы в XII Hеспубликанских соревнованиях среди любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Счет – 6:2.

Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей-1

Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей-3

Увлекательные ледовые баталии 27 октября развернулись на малой площадке «Чижовка-Арены» между дружиной главы государства и хоккеистами из Минской области. На лед под № 1 вышел Александр Лукашенко.

Эмоциональная игра держала зрителей в напряжении. Счет матча открыла ледовая дружина «белых». Шайбу в ворота забросил нападающий Александр Бурмистронок.

Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей-6

Александр Бурмистронок, нападающий хоккейной команды Минской области:
Очень приятно, что получилось забить. Очень интересно играть с этой командой, потому что в ней собраны очень хорошие мастера, у которых опыт игры в НХЛ, КХЛ, олимпиаде, сборной Беларуси. Поэтому очень интересно проверить, что мы стоим на этой уровне.

Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей-9

Дмитрий Мелешко, нападающий хоккейной команды Президента Беларуси:
Было очень приятно выйти и заново начать сезон.

Хоккей – это наша жизнь, можно сказать. Даже когда завершаешь карьеру, хоккей все равно в тебе живет. Хочется играть, двигаться дальше.

Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей-12

Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей-14

В общую зачетную копилку своей дружины вклад внес и глава государства. Александра Лукашенко забил третью командную шайбу во втором периоде матча.

Завершилась игра уже по сложившейся традиции общим фото на память. Также болельщикам подарили игрушки.

Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей-17

Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей-19

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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