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«Очень интересно смотреть!» Турнир среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба состоялся в Минске

27 октября 2018 12:00
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Новости Беларуси. 27 октября в Минске проходят увлекательные ледовые баталии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На малой площадке «Чижовка-Арены» сошлись команды Минской области и главы государства.

«Очень интересно смотреть!» Турнир среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба состоялся в Минске-1

Это уже 12-й турнир среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. На лед под № 1 вышел Александр Лукашенко. Эмоциональная игра держит зрителей в напряжении. 

«Очень интересно смотреть!» Турнир среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба состоялся в Минске-4

Болельщики:

«Очень интересно смотреть!» Турнир среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба состоялся в Минске-7


Адреналин вообще хлещет! Я смотрела по телевизору – мне понравилось. В принципе, очень интересно смотреть. Естественно, я болею за президентскую команду. И я надеюсь, что мы победим.

«Очень интересно смотреть!» Турнир среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба состоялся в Минске-9

Мне очень нравится хоккей. С детства хожу на все игры. Очень сильно люблю команду Президента Республики Беларусь, болеем за него. Очень рады понаблюдать за такой прекрасной игрой.

Подробности матча – в следующих выпусках.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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