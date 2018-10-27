«Очень интересно смотреть!» Турнир среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба состоялся в Минске

Новости Беларуси. 27 октября в Минске проходят увлекательные ледовые баталии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На малой площадке «Чижовка-Арены» сошлись команды Минской области и главы государства.

Это уже 12-й турнир среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. На лед под № 1 вышел Александр Лукашенко. Эмоциональная игра держит зрителей в напряжении.

Болельщики:



Адреналин вообще хлещет! Я смотрела по телевизору – мне понравилось. В принципе, очень интересно смотреть. Естественно, я болею за президентскую команду. И я надеюсь, что мы победим.