Дмитрий Басков: не понимаю, как можно праздновать победу, когда вы отобрали у всего белорусского народа настоящий праздник

Новости Беларуси. Шквал критики обрушился на Международную федерацию хоккея после решения отмены матчей чемпионата мира в Беларуси. Многие известные спортсмены выражают свое негативное мнение на этот счет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня решение международной организации прокомментировал глава Белорусской федерации хоккея. Дмитрий Басков с сожалением отметил, что IIHF стала жертвой политических игр вокруг Беларуси.