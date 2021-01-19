Дмитрий Басков: не понимаю, как можно праздновать победу, когда вы отобрали у всего белорусского народа настоящий праздник

Новости Беларуси. Шквал критики обрушился на Международную федерацию хоккея после решения отмены матчей чемпионата мира в Беларуси. Многие известные спортсмены выражают свое негативное мнение на этот счет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня решение международной организации прокомментировал глава Белорусской федерации хоккея. Дмитрий Басков с сожалением отметил, что IIHF стала жертвой политических игр вокруг Беларуси.
Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Сегодня мы находимся в ожидании уведомления в наш адрес со стороны Международной федерации хоккея, которое до сих пор так и не последовало. Некоторым деятелям мы уже ответили, в том числе это бывшие спортсмены, которые давно уже уехали из страны и сегодня празднуют победу. Не понимаю, как можно праздновать победу, когда вы отобрали у всего белорусского народа настоящий праздник, у хоккеистов белорусских – возможность играть при своих зрителях, своих родных и близких, а также у тысяч занимающихся хоккеем детей, которые бы хотели увидеть своих кумиров.
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