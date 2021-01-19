«Самая маленькая участница из Великобритании, ей 10 лет». В Минске теннисисты из 13 стран принимают участие в турнире SMENA CUP

Новости Беларуси. Минский зимний турнир по теннису среди детей до 14 лет SMENA CUP всегда пользовался популярностью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2021 году он стал еще более востребован, в нашу столицу прибыли юные мастера большой ракетки из 13 стран.

Белорусское представительство также было внушительное – 13 юношей и 18 девочек. Однако во втором круге нашу страну представит только Руслан Костюкевич, который смог переиграть российского спортсмена Артема Тютюкова со счетом 6:0, 6:2. Остальные хозяева кортов завершили свои выступления. У девчат конкуренция также налицо. В стартовом круге первая сеяная турнира Зара Даркен из Казахстана вырвала победу у нашей Юлии Перепехиной 7:6, 6:4.

Зара Даркен, участница турнира (Казахстан): Сегодняшний матч был очень классный, все было очень упорно, каждая ошибка могла быть финальной. Каждая из нас играла хорошо, где-то добавляла я, она где-то добавляла.

Снежана Плаксина, директор турнира:

На этот турнир приехали очень много представителей. И самая маленькая участница из Великобритании, ей 10 лет. Сейчас мы уже возвращаемся в прежний режим, уже чуть-чуть попроще стало пересекать границы, естественно, игроки уже делают какой-то свой план турнирный на этот год, уже основной задачей становится не только турнирный опыт, но также и набор очков.

Кто станет победителем SMENA CUP-2021 в одиночном разряде, узнаем 23 января, ну а финалы в парных турнирах состоятся 22 января.