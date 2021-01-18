Гандбол. Сборная Беларуси проиграла команде Словении на ЧМ в Египте

Новости Беларуси. Матчем с командой Словении мужская сборная Беларуси по гандболу завершила первый групповой этап чемпионата мира. Особого турнирного значения поединок не имел, однако мог значительно облегчить жизнь в дальнейшем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дело в формуле турнира. Во второй этап (а это тоже группы) попадали по три лучших коллектива из каждой четверки. Но важный нюанс – очки, заработанные на старте, дружины сохраняли. И виктория в дуэли со словенцами позволила бы дружине Юрия Шевцова иметь 5 баллов в активе. А это уже хорошая заявка на плей-офф. Ведь в нокаут-раунд попадут только по две сильнейшие сборные из каждой шестерки.