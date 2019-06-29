Дмитрий Асанов завоевал золото в весовой категории до 60 килограммов на II Европейских играх

Новости Беларуси. Девятый соревновательный день II Европейских игр и очередная золотая награда в общемедальной копилке Беларуси. Боксер Дмитрий Асанов стал лучшим в весовой категории до 60 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю турнирную сетку он прошел на одном дыхании, а в финале при колоссальной поддержке болельщиков белорус провел встречу с россиянином Габилем Мамедовым. Трибуны гнали нашего бойца вперед. Такая поддержка в буквальном смысле придала спортсмену сил. Асанов уверенно провел финальный поединок. Судьи долго не совещались и отдали заслуженную победу Дмитрию. Четыре к одному. «Он ещё в ясли ходил и надевал уже перчатки». Папа боксёра Асанова рассказал о сыне

Таким образом, наш соотечественник разменял серебро I Европейских игр, которое он добыл четыре года назад в Баку, на золото минских стартов. Кроме чемпионского титула II Европейских игр Дмитрий Асанов стал обладателем награды высшего достоинства чемпионата Европы (первенство проходит в рамках европейской Олимпиады). Боксёр Дмитрий Асанов: «Мой главный критик – мой отец»