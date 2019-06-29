Предпоследний день II Европейских игр. За кого болеть на «Минск-Арене»?

Новости Беларуси. Соревновательная программа II Европейских игр подходит к завершению, но у Беларуси еще есть медальные надежды. Как минимум серебро ожидаем от боксера Асанова.

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Конечно, желаем спортсмену занять высшую ступень пьедестала. Результаты станут известны ближе к вечеру. А пока перемещаемся к «Минск-Арене». Здесь собрались болельщики сразу нескольких видов спорта. Все подробности у Вероники Гришковой.

Вероника Гришкова, СТВ:

Несмотря на то, что сегодня казалось бы предпоследний день соревнований, спортивная программа всё ещё насыщенная. Сейчас мы находимся возле комплекса «Минск-Арена», здесь разыграют медали сразу в нескольких объектах. Так, в соседнем велодроме сейчас сражаются трековики, а вот на главной площадке проходят соревнования по спортивной гимнастике. Здесь сегодня параллельно проходят финалы в мужском и женском многоборье. К сожалению, у мужчин никто не смог пробиться в решающую часть. А вот у женщин нашу страну представит 15-летняя Анастасия Алистратова. Этот сезон – ее первый во взрослом спорте.